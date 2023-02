Ghiviborgo-Tau: derbissimo per la salvezza

Tutto pronto in casa Ghiviborgo per l’atteso derby con il Tau Altopascio, per quello che può considerarsi, a tutti gli effetti, uno scontro diretto per la salvezza. La classifica dice questo e, soprattutto per i colchoneros, attesi da un vero e proprio "ciclo di ferro": dopo il match con gli amaranto, è fondamentale fare risultato, magari tornare a vincere dopo lo stop di Livorno, sia per il morale che per la classifica di una squadra che gioca un buon calcio, ma che raccoglie meno di quanto fa vedere in campo.

Al "Picchi" i ragazzi di Massimo Maccarone hanno disputato un ottimo primo tempo, con personalità, ma con quel pizzico di sfortuna che ha fatto girare la partita; mentre, al cospetto di un Tau forte e compatto, ben diverso da quello del girone d’andata, non sono ammesse distrazioni.

Un’assenza di rilievo nelle file del Ghiviborgo che deve fare a meno dell’esterno d’attacco Andrea Zini che, espulso a Livorno, deve scontare un turno di squalifica: una defezione che si aggiunge a quelle dei lungodegenti Manuel Pera e Franco Signorelli. Ma se il bomber è sulla via del recupero, il centrocampista pare ne abbia per parecchio, a causa di un noioso infortunio muscolare.

Detto questo, gli altri sono tutti a disposizione, con lo schieramento anti-Tau che non dovrebbe discostarsi più di tanto da quello visto domenica scorsa, per il classico "4-3-3" tanto caro al trainer di Massa: Antonini (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Mukaj (2002) a destra, Seminara a sinistra, Videtta e Terigi coppia centrale; a centrocampo: Campani (2003), Bachini (2002) e Nottoli; tridente d’attacco con: Mata a destra, Bongiorni a sinistra, Tiganj centravanti.

In lizza per una maglia da titolare anche Del Dotto per la difesa e Del Carlo per il reparto avanzato; staremo a vedere. Si gioca alle ore 14.30 nel gelido "Carraia" di Ghivizzano. Atteso un buon pubblico.

Flavio Berlingacci