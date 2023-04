GhiviBorgo si prepara ad affrontare l’Orvietana Ma resta l’amarezza per il pari contro la Sangiovannese

Dopo l’amaro pareggio interno con la Sangiovannese, il GhiviBorgo si prepara alla trasferta di Orvieto, sul campo di un avversario in lotta per la salvezza, nel turno infrasettimanale del giovedì di Pasqua.

Mister Massimo Maccarone torna sull’uno a uno contro i valdarnesi, con la rete del pari ospite arrivata su rigore al quinto minuto di recupero: "Buona prestazione della squadra, ma sono molto amareggiato per il risultato. Ormai avevamo in tasca la quinta vittoria consecutiva, che ci avrebbe proiettato, almeno per un giorno, al quinto posto in classifica insieme al Livorno, ma un episodio ci ha negato questa soddisfazione. Molto dubbio il rigore per la Sangiovannese - afferma Big Mac - , arrivato proprio all’ultimo respiro di una gara in cui meritavamo i tre punti. Purtroppo è andata così, ne prendiamo atto e andiamo avanti, ma non è la prima volta che succede, che certe decisioni arbitrali ci penalizzino. Fino a dieci minuti dal termine infatti, il direttore di gara aveva pure arbitrato bene, ma nel finale ogni decisione era a favore dell’avversario, fino all’episodio decisivo. Mi dispiace ma è così e, per come abbiamo interpretato la partita, è un vero peccato".

"Ora pensiamo alla difficile trasferta sul campo dell’Orvietana - conclude - , abbiamo pochi giorni per recuperare energie fisiche e mentali, ma ci faremo trovare pronti, come sempre, per dare il giusto seguito a questa nostra striscia positiva".

Flavio Berlingacci