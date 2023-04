Ghiviborgo: pari-beffa amaro e contestato

GHIVIBORGO

1

SANGIOVANNESE

1

GHIVIBORGO (4-3-3): Antonini, Bertonelli, Mukaj, Del Dotto, Della Pina (57’ Seminara), Sgherri (57’ Campani), Bachini, Nottoli (80’ Del Carlo), Zini (85’ Izzi), Tiganj, Bongiorni (76’ Mata). (A disp.: Becchi, Giannotti). All.: Maccarone.

SANGIOVANNESE (4-4-2): Cipriani, Cesaretti (61’ Milani), Rossetti, Lorenzoni (74’ Migliorini), Dodaro, Nannini, Baldesi, Bellini (61’ Zhar), Miccoli (86’ D’Agosto), Caprio (86’ Senesi), Boix. (A disp.: Palazzini, Nannoni, Poli, Dei). All.: Firicano.

Arbitro: Marin di Portogruaro.

Reti: 63’ Zini, 95’ Zhar (rigore).

GHIVIZZANO - Sfuma al quinto minuto di recupero il quinto successo consecutivo del Ghiviborgo che, passato in vantaggio con un bel gol di Zini, viene raggiunto nel finale con un rigore molto contestato.

Partiamo dalla coda di una sfida non certo esaltante, da sbadigli nel primo tempo, dove non accade praticamente niente di rilevante e le due squadre vanno a riposo sul nulla di fatto.

La ripresa inizia sulla falsariga della prima frazione: Ghivi e Sangio non si sbilanciano, nessuno rischia la giocata ed il match pare scivolare via senza sussulti. A spezzare l’equilibrio ci pensano i ragazzi di "Big Mac" che, al 18’, confezionano la rete del vantaggio. Il neoentrato Campani recupera palla e serve Tiganj, assist al bacio per Zini che non perdona: conclusione di piatto sinistro sull’uscita del portiere e palla in rete. E’ l’episodio che sblocca una gara fin troppo tattica.

La reazione ospite è impalpabile, mentre i padroni di casa gestiscono bene il vantaggio, commettendo, però, l’errore di non assestare il colpo del ko, come al 36’, quando Tiganj sciupa in contropiede. Ma il sale della gara è nel finale, quando Firicano rimescola le carte e manda in campo diversi ragazzi alla ricerca del pari. Fa lo stesso Maccarone, costretto a diverse sostituzioni per le condizioni non ottimali di alcuni suoi calciatori. Ne scaturisce una reazione valdarnese disordinata e molto confusa, pur ammirevole dal punto di vista caratteriale.

Al contrario i colchoneros si abbassano troppo, concedendo nei minuti di recupero ben cinque corner consecutivi. Prima al 91’ Mukaj è decisivo nell’anticipare Boix; ma, sull’ultimo tiro dalla bandierina, Mata, che non è un difensore, mentre calcia, viene anticipato da Senesi e lo tocca in piena area. L’arbitro indica il dischetto fra le proteste di tutto il "Carraia". Zhar rimane freddo e spiazza Antonini, fra l’esultanza del drappello di tifosi del Marzocco saliti in Media Valle.

Finisce così: pari amarissimo per il Ghiviborgo che, con una vittoria, poteva agganciare il quinto posto e sognare la zona play-off; la Sangiovannese porta, invece, a casa un punto d’oro.

Flavio Berlingacci