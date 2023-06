Ghiviborgo, Lelli in panchina

La notizia era già stata anticipata da tempo, ma adesso c’è l’ufficialità. Dal primo luglio il nuovo allenatore del Ghiviborgo sarà Nico Lelli. Si chiude un cerchio, visto che il tecnico livornese, giovanissimo, classe 1994, ha giocato nella formazione soprannominata (per i colori sociali) i colchoneros della Media Valle del Serchio. Era la stagione 2017-2018, poi Lelli passò al San Miniato Basso, alcune altre stagioni per chiudere poi nel Cenaia nel 2020.

Come allenatore invece, è partito subito da ottimi livelli. Prima ha allenato le giovanili della Fiorentina e nella passata stagione è stato il vice di Guido Pagliuca sulla panchina del Siena in serie C. I bianconeri della città del palio molto probabilmente ripartiranno dall’Eccellenza e allora Lelli si è accasato nel club lucchese del presidente Remaschi. Il ritardo per fornire l’ufficialità era dovuto proprio alla necessità di svincolarsi dal Siena, fino al giungo scorso compagine professionistica. Il Ghiviborgo ogni anno lancia un tecnico diverso, dopo Maccarone adesso ci si prova con Lelli. L’obiettivo è la salvezza per l’ennesima volta, da oltre dieci anni consecutivi nel Nazionale Dilettanti.

Ma.Ste.