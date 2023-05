Ghiviborgo: ko senza danni, Maccarone ai saluti

GHIVIBORGO

0

GROSSETO

1

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi, Bertonelli, Del Dotto (76’ Giannotti), Seminara, Della Pina, Signorelli (88’ Campani), Izzi, Nottoli, Del Carlo (56’ Bongiorni), Zini (60’ Mata), Cristofani. (A disp.: Antonini, Tiganj, Terigi, Sgherri). All.: Maccarone.

GROSSETO (4-4-2): Nannetti, Veronesi (52’ Moscatelli), Ciolli, Bruni, Battistoni (58’ Pasciuti), Crivellaro, Carannante, Diambo, Cesaroni (74’ Bruno), Aleksic (82’ Scaffidi), Generali (48’ Gomes De Pina). (A disp.: Cirillo, Cretella, Caprioli, Ferrante). All.: Cretaz.

Arbitro: Silvestri di Roma "1".

Rete: 70’ Gomes De Pina.

GHIVIZZANO - Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Grosseto che fatica, ma batte il Ghiviborgo, per tre punti che, però, non bastano ad evitare i play-out: i "torelli" affronteranno, infatti, il Terranuova Traiana, sul neutro di Poggibonsi, senza pubblico e con due risultati a disposizione, dopo gli eventuali supplementari. Gli ospiti sbagliano parecchio, sia in fase di impostazione che di finalizzazione, fino a trovare la rete che vale i tre punti al 25’ della ripresa, quando il neoentrato Gomes De Pina batte Becchi, fino a quel momento uno dei migliori, con un sinistro imprendibile. Il Ghivi non ha la forza di reagire ed incassa il terzo ko di fila che non inficia, però, un bel girone di ritorno, con Maccarone al passo d’addio.

Flavio Berlingacci