Ghiviborgo implacabile cala il tris Sconfitto anche il Follonica

GHIVIBORGO

3

FOLLONICA GAVORRANO

2

GHIVIBORGO (4-3-3): Antonini, Mukaj, Videtta, Del Dotto, Seminara, Campani, Bachini, Nottoli (75’ Sgherri), Zini (85’ Del Carlo), Tiganj, Bongiorni (82’ Mata). (A disp.: Becchi, Bertonelli, Izzi, Giannotti, Rotunno, Della Pina). All.: Maccarone.

FOLLONICA GAVORRANO (3-4-3): Ombra, Ampollini, Dierna, Fremura, Square, Pignat (55’ Khrbech), Giunta, Macchi, Pino (81’ Poli), Lepri (55’ Barlettani), Marcheggiani (45’ Lorusso). (A disp.: Blundo, Origlio, Monticelli, Battistelli, Diana). All.: Bonura.

Arbitro: Arnaut di Padova.

Reti: 16’ Tiganj, 36’ Zini, 60’ Pino, 66’ Bongiorni, 92’ Khrbech.

GHIVIZZANO - Terza vittoria consecutiva ed altro "scalpo" illustre per il Ghiviborgo. Dopo Poggibonsi e Pianese, supera con merito anche il Follonica.

Gara intensa e piacevole fin dall’avvio, sbloccata da Tiganj, servito da Zini, dopo un recupero-palla di Campani sull’errore in uscita dei maremmani. Impalbabile la reazione ospite. I colchoneros raddoppiano al 36’, grazie alle spunto personale di Zini sulla sinistra che sorprende Ombra sul primo palo. Solo in apertura di ripresa gli ospiti aumentano la pressione e accorciano: cross di Khrbech e colpo di testa vincente di Pino.

Il Ghivi, però, rimane in controllo e assesta il colpo del ko dopo appena sei minuti: Zini apre a sinistra per Seminara, gran palla sul primo palo per Bongiorni e sfera in buca d’angolo, fra gli applausi nel numeroso pubblico del "Carraia". Il Follonica, infatti, non si rialza; Antonini, con un paio di ottimi interventi, impedisce ai maremmani di tornare in partita e Tiganj, in contropiede, sfiora il poker (palla deviata dal portiere sull’ incrocio dei pali). Solo al secondo minuto di recupero un diagonale in mischia di Khrbech permette agli ospiti di accorciare, ma l’esito è ormai segnato.

Flavio Berlingacci