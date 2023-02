Ghiviborgo fa suo il derby e sorpassa il Tau Tre punti d’oro per la salvezza ai colchoneros

GHIVIBORGO

3

TAU ALTOPASCIO

1

GHIVIBORGO (4-3-3): Antonini, Mukaj (81’ Rotunno), Videtta, Terigi, Seminara (90’ Della Pina), Campani, Bachini, Nottoli, Mata (72’ Del Carlo), Tiganj, Bongiorni. (A disp.: Becchi, Bertonelli, Izzi, Giannotti, Del Dotto, Cristofani). All.: Maccarone.

TAU ALTOPASCIO (3-5-2): Filippis, Vannucci, Mancini (48’ Villanova), Cartano, Borgia, Alessio (27’ Quilici), Meucci (68’ Pratesi), Pietrelli (46’ Anzilotti), Antoni, Carcani (77’ Cesaretti), Capparella. (A disp.: Donati, Diop, Gurini, Innocenti). All.: P. Cristiani.

Arbitro: Amadei di Terni.

Reti: 31’ Bongiorni, 35’ Tiganj (rigore), 41’ Borgia, 55’ Bongiorni.

GHIVIZZANO - Il miglior Ghivborgo della stagione supera con merito il peggior Tau Altopascio del campionato nel derbissimo da salvezza che si è disputato al "Carraia" di Ghivizzano.

Così possiamo sintetizzare l’esito di una sfida molto bene interpretata dai ragazzi di Massimo Maccarone, al cospetto di una formazione amaranto troppo timorosa e poco incisiva.

Fin dall’avvio i padroni di casa fanno la partita, mentre la squadra di Pietro Cristiani, molto coperta (forse davvro troppo nel derby di ieri pomeriggio), non si rende mai, praticamente, pericolosa.

La cronaca. Al 14’ viene annullato un gol a Mata per fuorigioco ed al 34’ grande azione dei colchoneros sulla corsia di destra: Mukaj per Mata, bel movimento dello spagnolo che serve Bongiorni, conclusione vincente e palla in rete. Il Tau accusa il colpo ed il Ghiviborgo, allora, raddoppia: cross dalla destra di Mata, Tiganj è spinto in area da Mancini al momento del tiro e l’arbitro indica il dischetto: trasformazione dello stesso centravanti dagli undici metri.

Gli altopascesi non ci sono. Al 38’ Tiganj sciupa un ghiotto contropiede e la gara sembra segnata. Ma un episodio riapre la contesa: corner dalla destra di Antoni, colpo di testa dell’"ex" Borgia e palla nell’angolino.

In apertura di ripresa trainer Cristiani prova a cambiare l’inerzia della sfida: inserisce Villanova al posto di Mancini, passando a quattro dietro ed a tre in avanti, ma i suoi perdono equilibrio ed incassano la terza rete. Lancio dell’ottimo Nottoli, sponda di Tiganj per Bongiorni che non perdona. In pratica la partita finisce qui: il Ghiviborgo gestisce, infatti, bene l’impalpabile reazione amaranto che cestinano al 25’, con Capparella, l’unica loro vera palla-gol della ripresa (tiro fuori da due passi su cross di Villanova). I biancorossoazzurri conquistano, così, tre punti di inestimabile valore nella corsa alla salvezza. In casa Tau uno stop che preoccupa.

Flavio Berlingacci