Ghiviborgo: due assenze di peso contro il Poggibonsi al "Carraia"

Dopo la capolista Arezzo, un’altra squadra di vertice sulla strada del Ghiviborgo che ospita il Poggibonsi, attuale terza forza del campionato. Per i colchoneros si tratta di un avversario forte e imprevedibile e di una gara molto delicata, visto che la zona play-out incombe ed urge fare punti, anche se la stagione è ancora lunga. La compagine senese è, inoltre, reduce da un’imprevista sconfitta interna con la Sangiovannese che ha fatto perdere terreno ai giallorossi che salgono, dunque, in Media Valle in cerca di riscatto: un pericolo in più per il Ghivi che dovrà temere e fare molta attenzione, in particolare, al reparto offensivo del Poggibonsi che vanta il miglior attacco del torneo, con la bellezza di 49 reti realizzate.

Numeri che spaventano i ragazzi di Maccarone che si sono, comunque, preparati a dovere in settimana, studiando a fondo pregi e difetti del quotato avversario.

"Big-Mac" dovrà, poi, fare a meno di alcune pedine importanti: oltre ai lungodegenti Pera e Signorelli, assenti anche il difensore centrale Videtta che, espulso nel match di Arezzo, è stato squalificato per un turno ed il laterale sinistro Seminara, infortunato e difficilmente recuperabile. Di conseguenza, spazio al laterale destro Rotunno, con il ritorno di Mukaj al centro della difesa ed all’esterno sinistro Della Pina: almeno sembrano queste le soluzioni più logiche, anche se pure Del Dotto è in corsa per una maglia da titolare.

Rispetto a domenica scorsa, dovremmo, inoltre, vedere il ritorno dal primo minuto dell’esterno d’attacco Zini al posto di Mata, anche se trainer e staff tecnico potrebbero anche optare per altre soluzioni; come per il centrocampo, dove Campani rimane, comunque, favorito su Sgherri. Questa potrebbe essere la probabile formazione (4-3-3): Antonini (2004) fra i pali; linea difensiva composta da: Rotunno (2003) a destra, Della Pina (2002) a sinistra, Mukaj (2002) e Terigi coppia centrale; a centrocampo: Campani (2003), Bachini (2002) e Nottoli; tridente d’attacco con: Zini a destra, Bongiorni a sinistra, Tiganj centravanti.

Si gioca alle 14.30 al "Carraia" di Ghivizzano, dove, nonostante sia previsto maltempo, è attesa una buona affluenza di pubblico a fare da giusta cornice ad una sfida tanto attesa.

Flavio Berlingacci