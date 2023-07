Ghiviborgo, Calcio: Primi test in famiglia

Prima settimana di allenamenti per il nuovo GhiviBorgo targato Nico Lelli, da lunedì scorso sul sintetico del "Carraia" di Ghivizzano, fra test atletici e tanta voglia di mettersi in mostra da parte di "vecchi" e nuovi, per un organico piuttosto folto ma ancora da completare, e non potrebe essere altrimenti agli arbori di una stagione che si preannucia lunga e difficile per tutti. Questa, al momento, la "osa a disposizione del neo trainer: Portieri: Gabriel Becchi, Gianmarco Cusin e Francesco Masini. Difensori: Davide Seminara, Raffaele Giannotti, Nikolas Smailaj, Jurgen Tahiri, Marco Rotunno, Gabriele Valdrighi, Mattia Turini, Filippo Bindi e David Nannipieri. Centrocampisti: Edoardo Nottoli, Filippo Carli, Tommaso Signorini, Filippo Campani, Filippo Cristofani, Andrea Poli e Filippo Vitrani. Attaccanti: Gabriele Gibilterra, Mario Giannini, Andrea Orlandi, Lorenzo Petronelli, Tommaso Carcani, Stefano Passarello, Christian Proto e Giulio Steffich. Un bel mix, con il gruppo che corre e suda sul campo, mentre lo staff tecnico programma le prime amichevoli, definite "allenamenti congiunti" ma pur sempre i primi test, tanto per valutare alcuni ragazzi ed iniziare a provare uomini e schemi. Ieri la prima uscita, una sfida in famiglia per saggiare la condizione del gruppo. Lunedì 31 prenderà poi il via la preparazione vera e propria, con due sedute giornaliere, quindi si prosegue con altre amichevoli.