GhiviBorgo, arriva il terzino Carcani

Alla vigilia della partita, ecco che arriva la notizia del rinvio. La Lavagnese infatti, contro la quale il GhiviBorgo avrebbe dovuto giocare il primo turno di Coppa Italia di serie D oggi alle ore 15 al “Carraia“ di Ghivizzano, ha chiesto ed ottenuto di posticipare la gara al prossimo mercoledì 13 settembre. Dunque tutto rinviato, quantomeno in fatto di Coppa Italia, per il GhiviBorgo che invece, per quanto riguarda il campionato, se la vedrà domenica 10 nella gara interna contro la Sangiovannese.

In realtà però non c’è solo la notizia del rinvio della partita di Coppa Italia, poiché, in fatto di mercato, il GhiviBorgo si è ulteriormente rinforzato con l’acquisto di Pietro Carcani, terzino sinistro in arrivo dal San Donato Tavarnelle, e fratello gemello di Tommaso Carcani, attaccante già peraltro in forza al GhiviBorgo.

Sabato scorso infine, match in famiglia con la formazione Juniores Nazionale, una sorta di prova generale andata in scena in un fresco sabato mattina, poi il rompete le righe e l’ultima domenica senza calcio, prima di tuffarsi nelle partite vere, quelle che valgono i tre punti ed hanno un loro fascino del tutto particolare. Allenatore e staff tecnico sono molto soddisfatti del pre-campionato, il gruppo a disposizione di trainer Lelli ha sempre dato il massimo, per arrivare in pole allo start di questa nuova avventura in serie D, palesando ampi margini di miglioramento, ma con qualche problemino, arrivato dall’ultima amichevole con l’Aglianese, dove si è infortunato l’esterno sinistro Seminara e, per lui, si teme un lungo stop per un problema al crociato del ginocchio.

Flavio Berlingacci