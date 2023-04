Gesam, via ai play-out Primo round a Moncalieri

Inizia sulla riva destra del Po, a Moncalieri, il play-out di Gesam che, auspicabilmente in questo primo turno o, meno auspicabile, nello scontro che seguirà tra le due disperate perdenti della prima fase, dovrà conquistarsi sul campo il diritto a partecipare per la quattordicesima stagione consecutiva alla serie "A1".

L’avversaria è quell’Akronos Moncalieri che, dopo una buona partenza, ha inanellato cinque sconfitte consecutive nelle ultime cinque gare di regular season, compresa quella netta per 78-60 al "Palatagliate", qualche settimana or sono. Ma guai fidarsi, perché anche Faenza veniva da otto sconfitte e si è presa tutta la posta in palio contro le biancorosse nell’ultima della stagione regolare, facendo slittare Le Mura da un comodo decimo posto ad uno scomodissimo dodicesimo; e poi perché un famoso proverbio piemontese recita: "Chi ch’a l’è sempre malavi a l’è l’ultim a meuire" (Chi è sempre ammalato è l’ultimo a morire); nel senso che, proprio per questo play-out, Moncalieri recupera Tagliamento, la giocatrice su cui ha investito in assoluto di più, assente dal 30 ottobre scorso, quando, alla sesta di andata, si fece seriamente male nella gara casalinga contro Bologna. Tagliamento, dopo diciassette gare in infermeria, si è rivista nell’ultima della stagione regolare contro Ragusa dove, malgrado la sconfitta delle piemontesi, è stata sul parquet per 23’, segnando 8 punti.

Chiaro che, se Gesam può recriminare per l’assenza di Agnew per tutta la stagione – ma il valore dell’americana era ancora tutto da dimostrare – , l’Akronos può recriminare ancora di più per l’assenza di una giocatrice il cui valore assoluto non è in discussione e che potrebbe essere il peso che farà pendere la bilancia dalla parte delle giallonere in questa sequenza, nella quale, vale la pena ricordarlo, occorre vincere due gare su tre e non conta la differenza canestri.

Gesam, dal canto suo, l’investimento salvezza lo ha fatto ingaggiando Lisowa Mbaka (foto) e la prima della belga tra le mura amiche è stata più che positiva, con 18 punti a referto, 68 da due ed altrettanto dalla lunetta, 5 rimbalzi e 25 di valutazione. Giocatrice che potrebbe rivelarsi utile come e quanto Tagliamento, oppure no. Dipende da che Gesam avrà al suo fianco in queste sfide. Perché quella dei penultimi 150’ della stagione regolare (quella che ha vinto a Ragusa, con Moncalieri e a Brescia ed ha tenuto tre quarti in scacco Faenza) se la può giocare serenamente contro tutti; quella degli ultimi 10’ della "regular", invece, ha pochissime chanches, al di là dell’avversario che si troverà davanti. In stagione lo abbiamo scritto più e più volte che a Lucca serviva uno... psicologo e confermiamo l’impressione anche alla vigilia di questo importantissimo play-out. Dopo una serie di gare al limite dell’autodistruzione, infatti, sembrava che la squadra si fosse liberata delle sue ansie e delle sue paure, ripiombandoci anima e corpo in quei 10’ che hanno rovinato tutto il buono costruito negli altri 150’.

Palla a due alle 20.30 al "Palaeinaudi" e ritorno nel pomeriggio di Pasquetta a Lucca. Quale Gesam vedremo? Lo scopriremo solo vivendo, come cantava Lucio Battisti.

Antonio Piscitelli