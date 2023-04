Gesam: una festa che vuole avere un futuro

Per la seconda volta, nella sua ultradecennale esperienza nel massimo campionato nazionale di basket femminile, Gesam Gas & Luce si salva al primo turno dei play-out e rimane in categoria. La prima fu contro Battipaglia, mentre, stavolta, Miccoli & Co. hanno dovuto ribaltare il fattore campo contro un Moncalieri mai domo, capace di rimontare da -25 fino a dieci di distacco, per poi cedere nel finale.

Conosciamo oramai da due stagioni coach Luca Andreoli e possiamo garantire che non si esalta quando vince, né si deprime quando perde; ma le parole nel dopo gara ci sembrano un tantino troppo fredde dopo un risultato così. "Direi che, insieme a quello contro Ragusa, abbiamo prodotto il miglior primo tempo della stagione – commenta l’allenatore – e siamo stati bravi a ribaltare una serie che si era messa davvero male. Ci siamo ricompattati, ci siamo uniti e abbiamo fatto due gare importanti di solidità e di maturità; quindi complimenti a tutti e, adesso… ci riposiamo un po’".

Tutto qua, quasi ad alimentare qualche voce che sta girando da un po’ in città che vorrebbe il consiglio direttivo contrapposto al direttore generale ed all’allenatore, per un rapporto che, se fosse vero, sarebbe problematico da portare avanti: staremo a vedere! Perdere Andreoli sarebbe un peccato, perché, anche in questa serie difficile, ha trovato accorgimenti e fatto scelte non facili. Per queste ultime non sarà certamente sfuggito, a chi segue le vicende di Le Mura, il "non entrata" di Parmesani e Tulonen nelle ultime due gare, quelle che hanno deciso la salvezza.

Il mancato utilizzo non è casuale, ma figlio di una scelta tecnica del coach che, di fatto, ha bocciato due giocatrici che, nella stagione, erano state al centro delle rotazioni; Parmesani partendo anche spesso in quintetto, più per necessità che per virtù. Scelte difficili che Andreoli ha soppesato e preso e alle quali il campo ha dato ragione: ma se non fosse stato così, si sarebbero alimentate le polemiche. In gara due, poi, Moncalieri aveva usato Tagliamento in post basso, ricavandone punti e fiducia. Quando l’allenatore avversario ha riproposto la cosa in gara tre, è rapidamente tornato indietro, perché le contromisure studiate dal coach lucchese erano pronte ed efficaci.

Le prestazioni delle singole non prescindono dalle tre straniere, tutte in doppia cifra, con Lisowa che, con 15 punti e 11 rimbalzi, ha fatto una doppia-doppia, prendendosi la palma di mvp. Ma Gilli e Miccoli hanno dato ampio contributo e Bocchetti, pur un tantino nervosa e con un insufficiente 19 al tiro totale, ha portato grinta e volontà.

Ora la tenzone si sposta negli uffici, visto che il prossimo sarà l’anno zero del professionismo. Le ultime voci fanno rientrare la rivoluzione annunciata e tutte, a parole, saranno ai blocchi di partenza. Anche Lucca?

Antonio Piscitelli