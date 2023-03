Gesam, successo da capitalizzare Andreoli: "Match vinto di cuore"

Con una prestazione sopra le righe, condita da uno splendido 1430 dall’arco dei 6.75, Gesam espugna Ragusa, vincendo per la seconda volta in stagione, dopo San Martino, contro una squadra in zona play-off.

Visto che le imprese, per essere tali, devono avere una base di partenza ad handicap, Lucca ha vinto con Kourtney Treffers seduta in panchina per tutta la gara per quel ginocchio destro ballerino e senza il nuovo acquisto Lisowa Mbaka, non ancora sbarcata in città mentre scriviamo questo pezzo.

Vittoria figlia della grande vena realizzatrice da oltre l’arco delle varie Tulonen e Bocchetti che chiudono entrambe con un notevole 47. Per loro, rispettivamente, 24 e 19 punti che, aggiunti ai 12 di capitan Miccoli ed ai 13 di Morrison, confermano la teoria che vuole che, quando almeno quattro giocatrici di Le Mura vanno in doppia cifra, raramente le biancorosse perdono. Successo pesante anche dal punto di vista della classifica, nella quale Gesam agguanta Faenza all’undicesimo posto. Vittoria che potrebbe essere di Pirro, però, se Le Mura non la capitalizzerà nei due scontri con Brescia e la stessa Faenza che chiudono la stagione regolare: la prima già retrocessa, la seconda a pari punti con le biancorosse.

Non si esalta più di tanto coach Andreoli, in linea con il personaggio che non si demoralizza nemmeno oltremisura in caso di sconfitta. "Abbiamo giocato una partita di cuore e di sacrifico, la sesta in due settimane – spiega Andreoli – , mostrandoci sempre fluidi e non perdendo mai la lucidità quando loro han provato a rientrare. Le percentuali ci hanno sicuramente aiutato, ma voglio ringraziare pubblicamente Tulonen, Miccoli e Gilli per non averci fatto sentire la mancanza di Treffers sotto le plance ed in attacco. Sottolineiamo che, per noi, la stagione è ancora lunga e le partite davvero importanti devono ancora venire". Probabile che l’allenatore si riferisse a play-out che decideranno la salvezza di Lucca.

Intanto l’atteggiamento mutato della squadra, le due vittorie di fila con Moncalieri e Ragusa, l’arrivo della nuova ala piccola che darà maggiori rotazioni e più solidità, fanno ben sperare. Anche se, lo ripetiamo, ci vuole un attimo per perdere tutto.

Nella gara con Ragusa, se proprio dobbiamo cercare il pelo nell’uovo, abbiamo visto una Natali sotto tono che realizza solo una "bomba" in soli tre tentativi di tiro totali, non va mai in lunetta ed è spesso avulsa dal gioco delle compagne. Serve anche lei per raggiungere questa tribolata salvezza e chissà che non possa beneficiare degli spazi che la nuova Lisowa Mbaka dovrebbe creare in più.

Antonio Piscitelli