Gesam, sfida cruciale C’è la "bella" a Moncalieri

Ribaltare il trend! Questa la missione di Gesam Gas & Luce, impegnata questa sera, "Palaeinaudi", ore 20.30, in gara tre del primo turno dei play-out contro Akronos Moncalieri. Perché la storia parla chiaro: ora che le piemontesi e le lucchesi si sono sfidate per ben quattro volte tra regular season e gare per non retrocedere. Nelle sfide giocate a Moncalieri, l’Akronos ha sempre avuto facilmente ragione di Lucca che, dal canto suo, ha sempre vinto con la pipa in bocca quando giocava tra le mura amiche del "Palatagliate".

Purtroppo lo sciagurato quarto tempino contro Faenza, a guardar bene il peggiore di Gesam in questa stagione, permise alle romagnole di rimontare e battere Le Mura che, oltre alla gara, persero anche quel decimo posto che avrebbe dato il vantaggio del fattore campo nelle sfide salvezza. Ma tant’è e piangere sul latte versato, si sa, serve a niente.

Quindi Miccoli & Co., dopo due pessime prestazioni nell’hinterland torinese, devono trovare la forza, mentale più che fisica, perché la cosa non si ripeta. Proprio la capitana, dopo una gara uno in cui si è innervosita e non ha reso al meglio, è stata l’anima di Gesam in gara due, andando ben al di là di quello che i numeri, pur ottimi, possono dire di una prestazione. Miccoli è stata vera e propria leader, sempre concentrata sull’obiettivo, facendo le cose giuste senza alcuna sbavatura o passaggio a vuoto.

Altro punto interrogativo, ne parlavamo con coach Andreoli nel dopo gara lunedì, la prestazione che saprà mettere in campo Morrison, piuttosto alterna tra le gare casalinghe, dove rende i massimi e quelle in trasferta, dove ha messo sul parquet meno intensità. E’ una rookie e, in più, la stagione giocata a Lucca è stata la sua prima stagione fuori dagli Stati Uniti. Questa situazione, probabilmente, la condiziona quando è lontana da Lucca e la cosa è anche comprensibile. Sia pur dopo sole quattro gare giocate in canotta biancorossa, anche Lisowa Mbaka, fin qui, si espressa meglio sul legno del "Palatagliate" ed è attesa ad un deciso passo in avanti anche in trasferta. Natali ha problemi di continuità da inizio stagione, ma, se in giornata, può vincerla praticamente da sola. Dalla panchina Frustaci e Gilli mettono l’anima, con quest’ultima che si sta costruendo una seconda parte di stagione con fiocchi e controfiocchi.

Di Moncalieri abbiamo abbondantemente parlato in queste quattro partite sin qui giocate contro Lucca e, per le piemontesi, è oro colato il recupero di Marzia Tagliamento che ci ha impressionato una volta di più lunedì, perché fa sembrare semplici anche le cose difficili e per la versatilità nei minuti giocati da centro, lei che centro non è. Andreoli avrà studiato le contromisure.

Infine occorre anche guardare all’altro play-out, tra Faenza e San Giovanni Valdarno, perché, in caso di sconfitta di Gesam, si rischia di avere il fattore campo sfavorevole se perde anche Faenza.

Antonio Piscitelli