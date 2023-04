Gesam, ritorno al futuro Andreoli si era dimesso

Solleva la precisazione della dirigenza di Le Mura la nostra analisi uscita nell’edizione di ieri, nella quale parlavamo, tra le altre cose, di voci insistenti su contrasti tra il comitato direttivo e lo staff tecnico: nello specifico, direttore generale ed allenatore. Gesam Le Mura smentisce con vigore la ricostruzione, ammettendo, però, qualche contrasto di carattere logistico con il direttore generale Ennio Zazzaroni, ma difendendo a spada tratta il rapporto con coach Luca Andreoli.

A tal proposito emerge anche un episodio tenuto riservato, ma, a detta della società, indicativo del rapporto tra allenatore e consiglio direttivo. Nel dicembre 2022, probabilmente quando Gesam Gas & Luce languiva all’ultimo posto in classifica, con nel carniere la sola vittoria contro Crema, Andreoli chiese un incontro alla società in cui rassegnò le proprie dimissioni dal ruolo di head coach, adducendo il fatto di non aver più la squadra un mano e di non riuscire a dare alle ragazze le giuste motivazioni, convinto che non ci fosse più altro da fare. Con le sue, arrivarono anche le dimissioni dei due vice: Giulio Bernabei e Lorenzo Becciani.

Le Mura respinse con decisione le dimissioni di tutti e tre, sottolineando che, senza Andreoli ed il suo staff, la retrocessione sarebbe stata cosa certa. Ma Andreoli sembrava irremovibile e ci fu una lunga opera di convincimento da parte dei dirigenti che ebbe, come conseguenza, far tornare sui suoi passi Andreoli ed i suoi. Il finale, poi, è cosa di questi giorni.

La stessa dirigenza non nasconde che qualche discussione con il "dg" Zazzaroni ci sia stata, ma mai su questioni tecniche e sempre su questioni logistiche e di budget. Da noi contattato, Ennio Zazzaroni ci ha detto: "Chiaro che in questa stagione, ma anche in quella precedente, qualche discussione con qualche dirigente, Andrea Piancastelli in particolare, ci sia stata. Ma queste discussioni fanno parte del normale rapporto tra un dirigente che deve gestire la questione finanziaria ed un direttore generale che, nelle more del suo lavoro, cerca sempre il meglio per il gruppo che gestisce. Niente di preoccupante".

Tra queste precisazioni, che pubblichiamo volentieri e la conferma dello staff, però, ce ne corre. Ed il futuro, anche sotto questo aspetto, è tutto da decifrare. Ne sapremo di più il prossimo 26 aprile, visto che la dirigenza di Le Mura annuncia ufficiosamente l’indizione di una conferenza stampa.

Antonio Piscitelli