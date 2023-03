Gesam prova a ricaricarsi subito stasera contro la Dinamo Sassari

Con pochissimo riposo nelle gambe, Gesam ritorna al "Palatagliate", stasera alle ore 20, per giocare il recupero della terza giornata di ritorno, che doveva andare in scena lo scorso 15 gennaio, contro la Dinamo Sassari. Non si giocò perché le sarde, in trasferimento da Venezia dove avevano giocato il derby di Eurocup a Lucca, ebbero un incidente stradale con coinvolti, pur con lievi problemi fisici, coach Resti ed alcune giocatrici. Sassari chiese il rinvio, Le Mura era più che d’accordo, ma, indiscreta ed inopportuna, ci pensò Lega Basket a decidere quel che era già deciso, lasciando scontento Gesam che ricordava quando la stessa Lega la costrinse a giocare con sei giocatrici contro Schio nella stagione scorsa.

Inizia, dunque, il caldissimo mese di marzo di Lucca che, se non lo sarà dal punto di vista meteorologico, lo diverrà da quello sportivo. Da qui al 26, infatti, Gesam scende in campo sei volte e, vista la posizione di classifica assolutamente deficitaria, si gioca anche una bella fetta del suo presente e del suo futuro.

Dubbi ce ne sono tanti ed anche la sconfitta interna di domenica con il Geas non ha fatto altro che alimentarli. Intanto l’attualità si chiama Sassari, quarta forza del campionato e pronta ad un ulteriore salto di qualità nella prossima stagione. Al terzo anno nella massima serie femminile, la squadra del vulcanico presidente Sardara vanta un’organizzazione di prim’ordine, sfruttando il già collaudato staff della franchigia gemella che opera nella massima serie maschile. Ad un passo dal professionismo, il futuro è, sicuramente, di società come queste, mentre non ci sarà più spazio per l’improvvisazione ed il dilettantismo.

Sassari, in fondo, è lei: Debora Carangelo. La cestista nata a Maddaloni, in provincia di Caserta, è stata l’acquisto più azzeccato della stagione 2022’23 e, quando Venezia l’ha liberata dopo dieci stagioni consecutive in laguna, Sassari è stata veloce a prenderla. Giocatrice più utilizzata di tutta la "A1", con 37’ in campo a partita, segna 15 punti ogni volta che scende sul parquet, pur essendo, di fatto, una playmaker. Per lei un 45% da due, un 35% da tre ed un bel 17 di valutazione.

Per le referenze chiedere a Ragusa, battuta praticamente da sola tre giorni or sono, con 27 punti ed un mirabolante 812 (75%) al tiro totale. Per assurdo è l’unica italiana di un quintetto che prevede Gustavsson (Svezia), Makurat (Polonia) e Holmes e Thomas (USA).

Quintetto con tantissimi punti nelle mani e con grandissime percentuali realizzative, cui fa da contraltare una panchina assai meno efficace, con Ciavarella e Toffolo che son le più utilizzate. Dirigono la gara Ursi, Cassinadri e Marconi.

