Gesam, ora la strada fa paura Andreoli: "Fare subito quadrato"

Paura. E’ Il sentimento principale che si prova, a mente fredda, dopo la bruttissima sconfitta di Gesam Gas & Luce, strapazzata con un sonoro 80-59 da Moncalieri in gara uno del primo turno dei play-out. Paura di perdere, dopo tredici stagioni consecutive, il diritto a disputare la "A1"; paura che nasce da cose concrete e non aleatorie. Perché, a guardare bene, le altre tre franchigie in lotta per la salvezza hanno atteggiamenti ben diversi da Le Mura in questo approccio agli spareggi.

Moncalieri, per due quarti, è sembrata Schio, di fronte ad una squadra incapace di mettere sul parquet la benché minima reazione davanti alle piemontesi che, letteralmente, maramaldeggiavano in ogni parte del rettangolo. Una sbirciatina all’altro scontro salvezza, vinto da Faenza 55-50 su San Giovanni Valdarno, ci mostra due squadre toste, capaci di dar vita ad un playout vero, dove nessuna delle due ha mai smesso di lottare. Gesam no! Dopo 20’ sufficienti, si è consegnata totalmente all’avversario, con un atteggiamento che preoccupa e già messo in campo altre volte in questa stagione.

Da qui nasce la paura di cui in apertura; da qui nasce l’assunto che, attualmente, Gesam è la più logica candidata alla retrocessione finale in questa serie, se non cambia atteggiamento.

Anche le parole di coach Andreoli, nel dopo gara, fanno tragicamente eco a quelle già ascoltate una decina di giorni fa dopo la sfid contro Faenza, perché, sic et simpliciter, il terzo quarto con Moncalieri ed il quarto periodo con Faenza sono atrocemente simili. E basta un quarto giocato così per non recuperare più la gara.

"Siamo stati… (anche al coach mancano le parole, ndr) nel terzo quarto non possiamo pensare di andare a giocare una gara play-out e perderlo 29-10. Siamo stati abbastanza competitivi nei primi due quarti, ma anche lì abbiamo subìto troppi rimbalzi offensivi ed abbiamo perso troppe palle e, alla fine, il nostro attacco è stato veramente imbarazzante, se vai a contare le 22 palle che siamo riusciti a perdere".

"Abbiamo tre giorni – aggiunge il tecnico – per metterci davanti ad un video, capire ed allenarci per trovare le chiavi per giocare la miglior gara possibile lunedì e portare la serie a gara tre".

Trovare la giocatrice da salvare in questo marasma è esercizio impossibile; tirare la croce addosso a qualcuna delle ragazze, al momento, serve veramente a poco. Le involuzioni di qualche atleta, qualcuna anche da inizio stagione, sono sotto gli occhi di tutti; ma remare contro, a questo punto, non serve a nessuno. Occorre salvare Le Mura. Poi si apriranno mille scenari e decine di strade, quasi tutte in salita, che non si sa dove possano portare la più bella realtà sportiva lucchese degli ultimi due lustri.

Antonio Piscitelli