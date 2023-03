Gesam non si ferma più Grande impresa a Ragusa

PASSALACQUA

78

GESAM GAS & LUCE

87

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo 8, Consolini, Di Fine ne, Olodo ne, Salice ne, Mallo ne, Dotto 3, Hampton 9, Vitola 15, Attura 19, Ostarello 3, Anigwe 21. T2: 1831 (58%); t3: 929 (31%); tl: 1519 (78%); rimbalzi: 31 (Anigwe 8); assist: 23 (Romeo 6). All.: Lardo.

GESAM GAS & LUCE LUCCA: Cappellotto ne, Treffers ne, Natali 3, Tulonen 24, Parmesani 3, Bocchetti 19, Miccoli 12, Gilli 4, Frustaci 9, Morrison 13. T2: 1329 (44%); t3: 1430 (46%); tl: 1927 (70%); rimbalzi: 39 (Tulonen 8); assist: 22 (Miccoli 4). All.: Andreoli.

Arbitri: Gagno, Perocco, Longobucco.

Note: parziali 20-13, 38-46, 52-71.

RAGUSA - La pazienza paga sempre! Ci ha messo una stagione intera Gesam per riuscire in un’impresa contro una squadra, sulla carta, palesemente più forte: impresa arrivata in Sicilia e vittoria convincente. Basta andarsi a leggere le statistiche in calce alle formazioni per rendersene conto. Soliti problemi per Treffers, a referto per onor di firma, che lascia il posto in quintetto ad una Gilli che se lo è guadagnato mettendo in campo una serie di buone prestazioni.

Pronti, via ed è 7-0 interno, quando, dopo 3’42”, i primi due punti lucchesi li segna Morrison. Gesam svagato nel primo quarto e l’impressione è che si voglia archiviare la pratica velocemente e senza farsi male. Così Ragusa allunga fino al +10 sul 16-6, con la nigeriana Anigwe presto in doppia cifra.

Malgrado Lucca produca più rimbalzi e più tiri delle avversarie, al termine dei primi 10’ tira con un misero 29% contro il 63% delle iblee. Si salva solo capitan Miccoli (foto). Si scende in campo per il secondo tempino e si sta per tutto il tempo a bocca aperta, a vedere un Gesam stellare che nessuno si aspettava. Un dato per definire la prestazione dei secondi 10’: 912 al tiro da oltre l’arco. A referto Tulonen (3), Bocchetti (3), Frustaci (2) e Morrison, con le isolane che si ritrovano sotto 20-22 dopo 1’43” e si perdono anche in metà campo offensiva.

Bomba su bomba, Le Mura si ritrova avanti di 12 sul 24-36 a metà tempino, quando chiude un parziale a suo favore di 20-2. Tulonen è a 15 punti, Bocchetti a 11 ma il 1020 nelle triple è roba da fantascienza e va confermato nella seconda metà gara per portarla a casa quando ci sono da difendere 8 punti di vantaggio. Non flette Gesam, in fiducia e rintuzza tutti i tentativi di rimonta delle iblee a inizio terzo quarto. Una Bocchetti straordinaria, che ci ricorda quella dei bei tempi; Morrison che cresce e una Miccoli solida portano il vantaggio esterno a +21 dopo 402”, quando anche Natali si iscrive al club delle "bombarole". Con la stessa arma, il tiro da tre, Ragusa prova a rimontare nell’ultimo tempino, ma Le Mura è solida e porta a casa due punti da capitalizzare nelle prossime gare.

Antonio Piscitelli