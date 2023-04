Gesam manda fuori tempo Akronos E conquista la salvezza in gara tre

AKRONOS

61

GESAM GAS & LUCE

73

AKRONOS MONCALIERI: Tagliamento 9, Sagerer 12, Ar. Landi, Reggiani 3, Al. Landi ne, Katshitshi 4, Westbeld 21, Mitchell 9, Salvini, Nicora ne, Jakpa ne, Giacomelli 3. T2: 1841 (43%); t3: 320 (15%); tl: 1620 (80%); rimbalzi: 47 (Westbeld 14); assist: 12 (Westbeld 4). All.: Spanu.

GESAM GAS & LUCE LE MURA LUCCA: Cappellotto ne, Treffers 16, Natali 4, Tulonen ne, Parmesani ne, Bocchetti 7, Miccoli 4, Valentino ne, Gilli 6, Frustaci, Morrison 21, Lisowa Mbaka 15. T2: 1537 (40%); t3: 727 (25%); tl: 2229 (75%); rimbalzi: 41 (Lisowa Mbaka 15); assist: 11 (Lisowa Mbaka 5). All.: Andreoli.

Arbitri: Costa, Porcella, Del Gaudio.

Note: parziali 11-20, 25-48, 44-63.

MONCALIERI - Qual è il capolavoro dei capolavori? Ognuno, a seconda dei gusti, risponderà in maniera diversa: per esempio il Cenacolo vinciano per chi ama la pittura. Lucca gioca il suo capolavoro dei capolavori di una stagione con pochi splendori, batte nettamente Moncalieri, si salva e guadagna per la quattordicesima stagione consecutiva il diritto di giocare la "A1". Quando Morrison mette la seconda tripla su due tentativi non è passato nemmeno 1’ di gioco e, quando dopo 1’15” Gesam è avanti 8-3, pensi alla solita partenza lanciata di Le Mura. Che, invece, tiene la testa avanti tutto il quarto, costruendo, su un brillante 48 dalla lunga (3 Morrison, 1 Bocchetti), un quarto tutto sostanza.

Spanu deve togliere velocemente la difesa a zona che aveva caratterizzato, fin lì, il gioco piemontese nella propria metà campo, ma le sue tirano con il 25% (416). Di là Lisowa recupera una caterva di palloni: se ne accorgono tutti meno che l’addetto alle statistiche e Gesam, avanti anche di 11, chiude a +9 il quarto. Spanu prova a cambiare tattica, giocando palla sotto e mettendo Tagliamento vicino al canestro. Il 4-0 interno in 1’30“ sembra dargli ragione: pia illusione! Gesam è concentrata, Sagerer fa il terzo fallo dopo 1’40“ e Lucca è ancora avanti di 9 (28-19) a metà tempino, prima di fare il capolavoro che, in 5’, segnerà un parziale di 20-6 per le lucchesi che indirizza la gara.

Dei 48 punti segnati in 20’, 29 portano la firma di Morrison (16) e Treffers (13) che gioca da par suo, dopo essere stata un po’ in panca con due falli. Si iscrive anche lei nel tabellino del tiro da tre con un 22, mentre la squadra, al riposo lungo, ha 716 (43%).

Dopo essere stato avanti anche di 25, Gesam va negli spogliatoi con un tesoretto di +23, ma la storia di questa stagione è lì ed impedisce di cantar vittoria. Infatti, dagli spogliatoi, esce un Moncalieri indiavolato che difende a tutto campo e mette Lucca in difficoltà. Il parziale interno è di 12-4 in 3’43“ e il vantaggio lucchese scema prima a -15 (52-37), poi anche a -13. Andreoli chiama time-out e Gesam ritorna in campo attaccando il ferro e guadagnando una serie di liberi che la tengono in partita, prima di ritrovare ritmo e fiducia. Si torna sul +20 esterno verso la fine del quarto, con Gilli che, come in gara due, sostituisce Miccoli alla grande. +19 a dieci giri di lancette dal termine e dalla salvezza. 3’ occorrono perché un team segni e Moncalieri, che non si dà per vinto, rimonta fino al -10 per poi, come succede spesso, pagare la fatica del tentativo. Pur con qualche ingenuità di troppo, Gesam rimane lucida fino al termine e può finalmente far festa.

Antonio Piscitelli