Gesam: Lisowa Mbaka rinforzo per la salvezza

Quando nessuno ci credeva più, arriva la straniera che va a prendere il posto di Agnew. Si tratta di Maxuella Lisowa Mbaka, ventunenne di nazionalità belga di 178 centimetri che, nelle intenzioni di Andreoli, dovrà andare ad occupare il ruolo di ala piccola che per sole due gare è stato in mano ad Agnew, sostituita per lungo periodo in quintetto da Parmesani e, ultimamente, da Frustaci o Boccheti. Lisowa Mbaka arriva perché liberata proprio in queste ore dall’Elitzur Ramla, squadra israeliana eliminata non più di una settimana fa dalla Eurocup per mano della Reyer.

Per la belga, nella gara di andata, 11 punti con 38 al tiro totale e 47 dalla lunetta; mentre in laguna i punti sono stati 7 con altrettanti rimbalzi. In totale, nel torneo europeo, chiude con 5.5 punti, 4.3 rimbalzi, 1.2 assist. Le israeliane la utilizzavano in Europa, non in campionato.

Lisowa Mbaka è cresciuta cestisticamente nello Charleroi e la sua prima esperienza fuori dai confini del Belgio è stata con la squadra svizzera del Friburgo lo scorso anno, prima dell’approdo in Israele. Di lei ci parla il dg Ennio Zazzaroni.

"Abbiamo atteso un po’ prima di ingaggiare una comunitaria nuova – dice Zazzaroni – , perché cercavamo il profilo giusto da inserire nel nostro roster. La società ha sempre avuto la volontà di arrivare a conquistare la salvezza sul campo, ma il mercato non è mai stato semplice ed anche per prendere questa ragazza abbiamo dovuto superare una concorrenza agguerrita. Maxuella non è una tiratrice, ma è una buona rimbalzista ed una giocatrice che mette in campo tantissima energia, quella di cui abbiamo bisogno in questo finale di stagione per raggiungere la salvezza". Adesso la lotta è con la burocrazia, perché la ragazza scenda sul parquet già domenica a Ragusa.

Antonio Piscitelli