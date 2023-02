Gesam-Geas: snodo cruciale ma abbordabile

In qualche modo la gara di stasera – che vede Gesam di fronte al Geas, "Palatagliate" ore 19 – , è una gara abbordabile. Perché le lombarde vengono da due sconfitte consecutive contro Crema e Bologna e la prima, malgrado Crema stia inanellando successi su successi (e, quando perde, giochi ottime prestazioni), ci dice che Lucca ci può provare. Perché, se da un lato la classifica langue, dall’altro sono ancor più deleterie le sensazioni che la squadra trasmette, confrontate con quelle delle altre pericolanti.

Uno scontro diretto, infatti, caratterizza la giornata e, di conseguenza, una tra Brescia e Moncalieri stasera avrà due punti in più, riaprendo la lotta per evitare l’ultimo posto nella quale Le Mura è invischiata fino al collo se vince la prima, allontanando di più quell’undicesimo posto che darebbe il vantaggio della "bella" in casa nei play-out se vincono le piemontesi. I numeri, una volta tanto, non condannano le biancorosse in partenza, se non per i rimbalzi, dove le giocatrici di Cinzia Zanotti, dal 2013 sulla panchina di Geas, a dimostrazione che là si programma, sono prime nella classifica a squadre, con quasi 40 carambole a gara contro le 32 lucchesi. Vero anche che il paragone nella voce "valutazione" punisce Miccoli & C. con un 72 a 54: solo S. Giovanni Valdarno fa peggio di Lucca, ma vero anche che, nelle ultime due perse, le lombarde son scese a 66, molto vicino al dato, scadente, delle nostre.

Andreoli dovrebbe avere tutto l’organico a disposizione e, non dimentichiamolo, Gesam viene da due buone gare e un po’, dove ha vinto con San Martino di Lupari e San Giovanni Valdarno ed ha giocato alla pari per 18’ con Venezia. Capitan Miccoli, risparmiata in laguna con solo 19’ di utilizzo, dovrebbe aver totalmente recuperato il problema al dito. Sesto San Giovanni, con i suoi 24 punti, frutto di 12 vittorie e 8 sconfitte, sta saldamente in zona play-off al quinto posto, ben davanti alla zona calda; ma anche a ben sei lunghezze dalla quarta, Sassari, che, tra l’altro, ha una gara in meno: quella che giocherà al "Palatagliate" il prossimo 1° marzo.

Leader della squadra è la pivot croata Begic che, dopo due buone stagioni a Bologna, ha trovato qua una comoda dimensione. Segna 10.8 punti e prende 9.6 rimbalzi, terza nella classifica generale di specialità. A farle compagnia nel pitturato, l’americana Moore che, pur saltando qualche gara per problemi fisici, segna 12.7 punti e prende 7.2 rimbalzi a gara. Porta palla Gorini, play di lungo corso, sempre positiva; le dà il cambio Caterina Dotto. L’altra USA Holmes è l’ala piccola da dieci punti a gara e la 2002 Panzera la guardia, espressione del vivaio e frutto di quella programmazione di cui parlavamo, mai vista in quel di Lucca, nemmeno con il cannocchiale. Trucco, ottima stagione, Tava e Arturi aiutano.

Antonio Piscitelli