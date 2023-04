Gesam fuori... Akronos: travolta a Moncalieri

AKRONOS

80

GESAM GAS & LUCE

59

AKRONOS MONCALIERI: Tagliamento 12, Sagerer 9, Ar. Landi ne, Reggiani 10, Al. Landi, Katshitshi 6, Westbeld 12, Mitchell 18, Salvini 4, Nicora, Jakpa, Giacomelli 9. T2: 2045 (44%); t3: 924 (37%); tl: 1318 (72%); rimbalzi: 43 (Katshitshi 10); assist: 24 (Tagliamento 6). All.: Spanu.

GESAM GAS & LUCE LE MURA LUCCA: Cappellotto, Treffers 15, Natali 8, Tulonen, Parmesani 2, Bocchetti 7, Miccoli 8, Gilli 2, Frustaci, Morrison 9, Lisowa Mbaka 6. T2: 1943 (44%); t3: 216 (12%); tl: 1520 (75%); rimbalzi: 38 (Miccoli 6); assist: 10 (Morrison 5). All.: Andreoli.

Arbitri: Foti, Attard, Barberio.

Note: parziali 15-18, 32-31, 58-41.

MONCALIERI - Solita Gesam! Decente ed in partita per due quarti, poi capace di autoinfliggersi una serie di azioni inguardabili che, in 10’, regalano la gara alle avversarie le quali, detto per inciso, di trascendentale fanno ben poco. Così, con un terzo quarto che si chiude sul 26-10, Le Mura perde gara uno di play-out e, sinceramente, continuando così, perderà anche le prossime sfide salvezza.

Solito quintetto che inizia in maniera imbarazzante, contratto e poco lineare. Ne approfitta Moncalieri che, senza fare scintille, va sul 6-1 dopo 2’30”, quando Gesam sceglie di difendere a zona. Scelta che paga e rimonta biancorossa con una Treffers ispirata che guida un controparziale di 10-1 in 5’, portandosi sull’11-7 esterno. Male Lisowa che fa un paio di errori grossolani e giocherà una gara ampiamente insufficiente, comunque nel grigiore generale. La bomba di Bocchetti dà il massimo vantaggio sul 18-12, replicata da una tripla di Giacomelli in chiusura di quarto.

Partita che si mantiene spigolosa anche nel secondo tempino, con la formichina Moncalieri che, con Mitchell e Tagliamento, rimonta punto su punto, mettendo la testa avanti sul 21-20 a metà tempino. Gesam è ancora contratta, trova Natali e Morrison che la tengono in linea di galleggiamento, ma le piemontesi vanno al riposo lungo con un punticino in più, che non sarà niente, ma fa morale.

Dagli spogliatoi, però, esce quel Gesam da incubo che abbiamo imparato a conoscere sin troppo bene in questa stagione. In palese difficoltà, Lucca abusa del tiro da tre (che non entra) ed il parziale delle padrone di casa diventa importante, perché anche la difesa biancorossa non brilla certo per incisività. Dopo 5’40” del quarto si registra un parziale di 17-2 interno e, sul 49-33, la partita è andata. Simbolo della difficoltà lucchese è Parmesani, capace di perdere tre palloni uno dietro l’altro in tre azioni consecutive. Cose che fanno salire l’autostima delle padrone di casa che, a questo punto, trovano facile qualsiasi cosa provino a fare. In apertura di ultimo tempino il vantaggio interno supera anche i 20 punti, con Gesam che non reagisce più ed attende solo la sirena. Si rigioca a Lucca lunedì, alle 18.

Antonio Piscitelli