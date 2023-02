Gesam e la gara che andava rimessa in... Sesto

Perde ancora Gesam Gas & Luce, battuta 54-61 dal Geas Sesto San Giovanni al termine dell’ennesima gara in cui, invece di fugare qualcuno dei mille dubbi che questa squadra si porta dietro in questa stagione disgraziata, ne aggiunge di nuovi, alimentando ancora qualche "se" e qualche "ma" in più. Però, se è vero che "la strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni", dobbiamo fermarci al risultato e il risultato, purtroppo, lascia Le Mura a languire in una scomodissima posizione di classifica perché, se è vero che le uniche due squadre dietro hanno perso, è anche vero che la vittoria di Moncalieri a Brescia limita all’undicesimo posto in classifica alla fine della stagione regolare le ambizioni lucchesi, posizione che consentirebbe di giocare in casa la bella del primo play-out.

Analizzando la gara di domenica, si passa dalla rabbia cocente figlia di una squadra che, nei primi 20’, si consegna armi e bagagli alle avversarie, all’esaltazione assoluta di una squadra che, in 3’ dell’ultimo tempino, piazza un parziale di 9-0 firmato Morrison e Gilli e riporta sugli spalti del PalaTagliate la voglia di incitare, spingere, gioire. Perché sul 50-52 al 7’ dalla fine, dopo aver toccato il -16 nel secondo quarto, ci abbiamo creduto tutti nel miracolo sportivo, consci di quello che potevano significare i due punti conquistati con quella modalità a spese della quinta forza del campionato.

Così non è stato e la storia del basket è piena zeppa di prodigiose rimonte che rimangono incompiute a pochi minuti dalla fine, quando le forze e la volontà di chi insegue vengono a mancare e la spinta psicologica scema. L’analisi di Andreoli: "Chiaro che abbiamo giocato un primo tempo sottotono - analizza il mister - , perché quando incrociamo una squadra fisicamente prorompente in tutti i ruoli come Geas facciamo fatica in tutte e due le parti del campo. Poi siamo riusciti a mettere in campo un po’ più di energia e di velocità, ma il nostro problema è sempre e comunque riuscire ad avere la stessa intensità per tutti i 40’. Continuiamo ad essere in pochi durante la settimana per fare allenamenti performanti e questo, chiaramente, incide sulla prestazione della domenica". Per quanto riguarda le prestazioni delle singole, stavolta i 22 punti di Morrison non vengono nel garbage time, ma sono la spinta della rimonta. Per lei 914 al tiro totale (65%) e 24 di valutazione.

I 7 punti di Gilli (in foto Alcide) pesano come l’uranio arricchito, perché la sua tripla dà il -2 succitato ed un sottomano tiene Lucca ancora agganciata alle lombarde. 7 punti, 35 al tiro e tanto cuore: brava! Sulle altre stendiamo un velo pietoso. A poco servono gli 11 rimbalzi di Treffers se fai 110 al tiro e fai duetre errori sanguinosi nel momento topico della gara. Bocchetti sparacchia a salve (17 al tiro totale), con la compagnia di Natali (29); a Miccoli diamo ancora l’alibi del dito in disordine e Frustaci non ha più la grinta che l’ha contraddistinta a lungo. Senza soluzione di continuità si torna in campo domani, sempre in casa, con Sassari.

Antonio Piscitelli