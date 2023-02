Gesam dura solo 18 minuti Poi domina la Reyer

UMANA REYER

86

GESAM GAS & LUCE

45

UMANA REYER VENEZIA: Villa 12, Delaere 11, Pan ne, Madera 5, Yasuma 2, Fassina 8, Santucci ne, Shepard 25, Kuier 21, Nicolodi 2. T2: 2847 (59%); t3: 720 (35%); tl: 911 (81%); rimbalzi: 52 (Shepard 16); assist: 17 (Fassina 5). All.: Mazzon.

GESAM GAS & LUCE LE MURA LUCCA: Cappellotto, Treffers 18, Natali 7, Tulonen 4, Parmesani 3, Bocchetti 2, Miccoli 2, Gilli 2, Frustaci, Morrison 7. T2: 1447 (29%); t3: 416 (25%); tl: 59 (55%); rimbalzi: 28 (Treffers 14); assist: 9 (Treffers 3). All.: Andreoli.

Arbitri: De Biase, Ugolini, Coraggio.

Note: parziali 20-18, 42-29, 63-41.

VENEZIA - Diciotto minuti bellissimi. Poi Gesam deve dar strada ad una Reyer fortissima, in un’altra dimensione rispetto alle ragazze di Andreoli. Se le partire durassero 5’, Lucca avrebbe il doppio, forse il triplo, dei punti che ha in classifica. L’inizio, infatti, è scoppiettante come sempre, con le biancorosse sempre avanti fino al massimo vantaggio di +7 sul 13-6 dopo 5’57“. Bella la lotta tra le lunghe, dove Treffers ribatte colpo su colpo ad una Shepard all’inizio meno straripante del solito. Così solo una bomba di Kuier sulla sirena sancisce il primo vantaggio interno sul 20-18. Ma Le Mura non si perde d’animo e Treffers men che meno. Sulla sua seconda bomba, dopo 3’11” del secondo tempino, c’è il 25-20 esterno.

Gesam gioca di squadra con tutte che portano il loro mattoncino; Venezia si affida alle infinite individualità che ha. Un esempio? Poco importa se la giapponese Yasuma ieri non andava; dalla panchina esce un giovane fenomeno come Villa che fa girar la squadra e segna. Il patatràc, però, è nell’aria. Basta un calo d’intensità difensiva ed un appannamento in attacco di 2’, che le lagunari fuggono, portandosi sul 42-29 al riposo lungo, con un parziale aperto di 14-0. Shepard e Kuier sono già in doppia cifra ed una monumentale Treffers, vicina alla doppia-doppia in 20’, basta a limitare i danni, ma la gara pare incanalata. Parziale che diviene 23-0 dopo 3’ del terzo quarto e, sul punteggio di 51-29, con la formula magica "bibbidi bobbidi bu" (Cenerentola 1950 di Walt Disney), la partita non c’è più.

Venezia, messi in cassaforte i due punti, pensa alla gara valida per i quarti di finale di Eurocup con le israeliane del Elitzur Landco Ramla; Gesam fa quel che può per non essere annichilita. Si aggiustano gli score delle singole giocatrici, si provano nuovi schemi e tutto serve a dare un senso ai minuti che scorrono.

Antonio Piscitelli