Gesam domani sera non può più sbagliare

Si gioca domani, palla a due alle ore 18, al "Palatagliate", ma, se vogliamo misurare la pressione che attanaglierà le giocatrici di Gesam Gas & Luce in questa gara due contro Moncalieri, si potrebbe giocare anche a Bajdrag, in Mongolia, dove, nel 2020, fu registrata la pressione atmosferica più alta mai misurata sul nostro globo terracqueo.

Non è una buona notizia, perché le ragazze, in questa stagione, a differenza di quanto accadeva in quella passata – quando le varie Dietrick e Wiese davano grande sicurezza sul parquet –, hanno dimostrato in più di un’occasione di non saper gestire le gare dove la palla pesa. Abbiamo citato le americane della scorsa stagione non a caso, perché, questa difficile gestione dello stress sportivo, è figlia della mancanza di una leader.

Tre gare son bastate e avanzate per comprendere che il ruolo non si addice nemmeno all’ultima arrivata, Lisowa Mbaka, assai anonima ed inconcludente in gara uno dei play-out, dopo aver ben impressionato alla prima sotto l’ombra delle mura, con Faenza.

Dunque Gesam può solo vincere per portare la sfida, una volta di più, a Moncalieri, venerdì prossimo. Ma, per farlo, deve ritrovare la vena messa in campo con Ragusa, lontano da casa e proprio con Moncalieri, non più tardi di un mesetto fa, quando Le Mura vinse 78-60 alla quart’ultima giornata della stagione regolare. Proprio a quella prestazione ci si può attaccare per alimentare le speranze di salvezza. Ma Gesam deve evitare le pause che da tutta una stagione si concede, suo malgrado, offrendo il fianco all’avversario, senza saper reagire.

Cose che possono migliorare, rispetto a gara uno, ce ne sono tante e coach Andreoli ha stigmatizzato le 22 palle perse in 40’, quando Lucca, a cose normali, ne perdeva solo 15 a gara. Ma anche il 216 (12%) dalla lunga distanza non è assolutamente edificante ed è anche il segno dell’inizio dei problemi: quando Gesam va in difficoltà in attacco, non trova di meglio che sparacchiare da oltre i 6,75. Da aggiustare anche la voce "rimbalzi" che in Piemonte hanno visto le padrone di casa avanti 43-38 (ma il dato è falsato dagli ultimi 10’ di garbage time). Katshitshi, 4.2 rimbalzi di media prima di gara uno, ha toccato per la seconda volta in stagione la doppia cifra con 10 carambole; e ancora coach Andreoli si è lamentato dei troppi rimbalzi offensivi concessi all’Akronos che, in gara uno, ha tirato 10 volte in più di Gesam e preso 14 rimbalzi offensivi, quando ne prendeva 9.5 a partita prima di questa sfida.

Insomma, margini di miglioramento ce ne sono e Le Mura è in grado di coglierli, a patto di non cadere di nuovo in quella specie di stato catatonico che annulla qualsivoglia volontà di reazione delle ragazze. Come, non lo sa più nessuno; ma aiuterà un gran tifo, domani sera.

Antonio Piscitelli