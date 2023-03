Gesam butta via il decimo posto Ko in casa contro E-Work Faenza

LUCCA - Finisce con un suicidio sportivo collettivo di massa la stagione regolare di Gesam che butta letteralmente al vento la gara con Faenza e quel decimo posto in classifica che avrebbe dato indubbio vantaggio nella roulette russa dei play-out. Perché, a 9’ dalla fine, in vantaggio 60-51, con la miglior giocatrice avversaria, Kunaiyi, che doveva sedersi in panca per aver fatto il quinto fallo, tutto lasciava prevedere un finale diverso. Invece Lucca sbatte su una zona scolastica "2-3" che Faenza mette lì con convinzione, sparando a salve da oltre l’arco e non riuscendo più a segnare: 7 punti in 9’; nemmeno al minibasket!

Di là le romagnole giocano in scioltezza, sfruttano il fatto che Gesam fa il quarto fallo di squadra a 8’ dalla fine e, punticino dopo punticino, mettono la testa avanti e la portano a casa.

Al via solito quintetto biancorosso con Lisowa in campo, mentre Sferruzza rinuncia a Cupido per mettere Moroni in cabina di regia. Inizio sprint ospite e 4-1 esterno dopo 2’22”, propiziato proprio da Moroni che farà 9 punti in un quarto.

Gesam reagisce e mette la testa avanti sul 10-7, dopo 5’43” con la prima ed unica tripla di Natali nei primi 20’. Se di là Moroni è un fattore, di qua fa tante cose Lisowa che recupera palloni, segna e fa sentire il fisico. Ma il torto di Lucca è di tirare con il 36% nel primo quarto, senza riuscire, quindi, a staccare l’avversario, tanto che, al primo mini-riposo, Faenza rimette la testa avanti sul 18-16. Dal quale si torna sul parquet con il miglior parziale delle padrone di casa e con Bocchetti che mette un paio di "bombe" che mettono in fiducia le compagne. Così, sui primi due punti di Morrison dopo 2’, il parziale di 7-0 interno è servito e si va sul 23-18 interno.

A questo punto Faenza inizia a dar palla nel pitturato a Kunaiyi ed è chiaro che Gesam ha poco da opporre, anche perché Treffers ricade male sulla caviglia sinistra e sembra un po’ impacciata. In un amen la nigeriana riporta le sue a -1 sul 32-31, dopo 7’24” ed arriva, prima giocatrice, in doppia cifra con 10 punti. Le Mura non si perde d’animo, riparte e fa un parziale di 5-2, andando al riposo lungo con un piccolo tesoretto di quattro punti di vantaggio: ma c’è da sudare.

Le Mura esce intonata dagli spogliatoi, raggiunge, addirittura, il massimo vantaggio sul 53-41 (+12) sul finire del quarto e pare poter controllare la gara fino al finale descritto in apertura. Ma non va così. Ora play-out contro l’Akronos Moncalieri, con la prima in trasferta giovedì 6 aprile ed il ritorno in casa il giorno di Pasquetta. Se servirà la bella, si tornerà in Piemonte.

Antonio Piscitelli