"Gara troppo difficile. Ora pensiamo al Geas"

Se la sconfitta in terra veneta era preventivabile e preventivata anche nella forma, con un -41 che dimostra solo la stragrande superiorità della Reyer, la paura viene andando a sbirciare sui campi dove giocavano le dirette antagoniste per la salvezza: tutte vive ed intonate. San Giovanni Valdarno batte un San Martino di Lupari in netto calo e ritorna sotto in classifica rispetto a Lucca: che sta ad 8 punti contro i 6 delle corregionali.

Brescia gioca una grande partita a Campobasso, perde di due ma, negli ultimi 30“, ha un paio di occasioni per ribaltarla e non ci riesce per un pallone che danza beffardo sul ferro e poi esce. Se Faenza e Moncalieri, altre papabili per i play-out, perdono come da pronostico con Sassari e Schio, il colpo di coda di Crema, con il coach lucchese Beppe Piazza alla guida, è di quelli che potrebbero valere la salvezza diretta: vittoria 74-69 sul campo di Ragusa più che legittima.

Gesam, dunque, si specchia in quei 18’ in cui ha tenuto testa ad uno squadrone come la Reyer Venezia ma, alla luce delle prestazioni altrui, c’è poco da stare allegri. Lo sa bene coach Andreoli (in foto Alcide) che, nelle dichiarazioni del dopogara, non si illude troppo: "Abbastanza bene quei primi diciotto minuti - analizza l’allenatore - , ma poi siamo calati fisicamente, pur ruotando ampiamente le giocatrici. Troppe disattenzioni nel secondo tempo, in cui abbiamo sbagliato dei tiri aperti, subendo le loro ripartenze che ci hanno punito. Resettiamo e pensiamo alla prossima con il Geas perché, lo sapevamo già prima, questa era una gara troppo difficile per noi, nella quale siamo stati troppo morbidi dal punto di vista mentale". Kourtney Treffers, dall’alto dei suoi 18 punti, 14 rimbalzi e 29 di valutazione due spanne sopra tutte le sue colleghe che, dopo quei famosi 18’, si sono perse.

Un solo dato per riflettere sulla prestazione di tutte: se Treffers fa 29 di valutazione, quella totale della squadra è di 22: stranissimo saldo negativo. Per capirci, la voce "valutazione" nello score somma tutti i dati positivi (punti, rimbalzi, palle recuperate, assist eccetera) e da questi sottrae tutti i dati negativi di una giocatrice (tiri sbagliati, palle perse, falli fatti, eccetera) e, quindi, a fine gara può anche essere negativa. Nella gara di ieri le varie Cappellotto, Tulonen, Parmesani, Bocchetti, Gilli, Frustaci e Morrison hanno avuto valutazioni negative e non è un bel leggere!

Domenica arriva al PalaTagliate una squadra in crisi come Sesto San Giovanni, ma tirando con il 30% da due ed il 25% da tre le gare non si vincono; mentre le altre che cercano di evitare la retrocessione, come abbiamo scritto in apertura, lottano con il coltello tra i denti su tutti i campi e in tutte le situazioni.

Antonio Piscitelli