Gara di Ritorno Decisiva: Pieve Fosciana e Castelnuovo in Campo

pieve fosciana

0

castelnuovo g.

0

: Regoli, Nelli (83’ Da Prato), Cavani, Ghiloni, Matteoni, Pietrazzini, Lucchesi (67’ Brucciani), Orsetti (78’ Giovannetti), Balducci, Bertellotti (83’ Bonini), Febbrai (67’ Giunta). All. Daniele Compagnone.

CASTELNUOVO G.: Labozzetta, Vaselli, Giusti (80’ Saltelli), Ghafouri, Bonaldi, Biagioni, Casci, Pieretti (73’ Tersigni), Baroncini (86’ Vecchi), Grassi, Belluomini (91’ Montemagni). All. Riccardo Contadini.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Assistenti: Corcione di Pisa e Biondi di Lucca.

- Derby intenso e piacevole, nonostante il risultato in bianco e il gran caldo, che ha condizionato la prestazione delle contendenti. Giusto lo zero a zero finale, specchio fedele di una sfida in cui le due squadre non si sono risparmiate ed hanno dato tutto. Botta e risposta subito in avvio: al 5’ un colpo di testa del biancorosso Cavani è respinto dal portiere, un minuto dopo Belluomini per gli ospiti calcia incredibilmente fuori da buona posizione. Brivido al 14’ per la colorita tifoseria locale, quando un velenoso rasoterra di Casci colpisce il palo, mentre al 28’ è ottimo Regoli sul diagonale di Baroncini. Sussulto pievarino ad un minuto dall’intervallo, con Pietrazzini che sbaglia un gol fatto da distanza ravvicinata. Nella ripresa cala il ritmo e latitano le occasioni da rete: dopo una punizione dell’eterno Gigi Grassi all’8’ che costringe Regoli in corner, aumenta la pressione dei ragazzi di Compagnone alla ricerca del successo, mentre il Castelnuovo agisce di rimessa. Unico lampo però, una conclusione del neo entrato Brucciani da distanza ravvicinata, deviata in corner da Labozzetta. Finisce così, la gara di ritorno domenica prossima.

Flavio Berlingacci