"Gara complicata Serve un ultimo sforzo"

Anticipo dell’ultima giornata di regular season per la Libertas, che questa sera alle 21 affronta in trasferta Pastificio Caponi Calcinaia. "Sarà una gara molto complicata - commenta coach Romani - perché affronteremo uno dei peggiori avversari che potessimo avere in questo momento perché a differenza di altre squadre che hanno mollato la presa, da Calcinaia non ci si può aspettare questo. E’ un roster che ha sempre fatto dell’intensità e dei ritmi alti grandi approcci alle partite utilizzando ottime armi. Questa sera ci sarà anche una festa stagionale per loro e per questo ci aspettiamo un clima caldo".

"Sappiamo che loro giustamente non faranno sconti - aggiunge - e noi dopo la grandissima prestazione fatta con Chiesina, abbiamo bisogno di una vittoria per timbrare definitivamente il quarto posto, che sarebbe un risultato veramente eccellente". "Dopo aver fatto - prosegue Romani - un’impresa superlativa soprattutto nel ribaltare da meno 21 a più 42 il precedente con Chiesina ora siamo chiamati ad un ultimo sforzo molto difficile, per impedire il contro sorpasso. Abbiamo ancora diversi acciacchi ed avremo una formazione obbligata, con Puccinelli e Berti ai box, ma anche altri giocatori sono in forse. Siamo in un buon momento sia dal punto di vista tecnico, che mentale ed abbiamo voglia di chiudere bene. Dovremo stare attenti ad Andrea Dal Canto, uno dei migliori realizzatori della categoria, Foschi un tiratore micidiale e Bartalucci che è un lungo tecnico, con una buona mano da tre".

"Hanno anche altri giocatori che fanno dell’agonismo e della combattività le loro armi micidiali. Calcinaia è una formazione che ha messo in difficoltà tantissime squadre - conclude - e noi all’andata riuscimmo a vincere una partita bella e combattuta, mi aspetto la stessa cosa stasera".

Il match tra Pastifico Caponi Calcinaia e Libertas sarà arbitrato da Alessandro Sizzi di Prato e Samuele Collina di Montemurlo.

Alessia Lombardi