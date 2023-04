Gara che può voler dire salvezza diretta

Ad eccezione degli squalificati Meucci e Pratesi, tutti a disposizione (recupera anche Gurini) per mister Favarin in una gara che potrebbe diventare decisiva per la salvezza diretta del Tau calcio Altopascio in serie D girone E. Se gli amaranto, infatti, oggi alle 15 allo stadio comunale altopascese

di via Rosselli, dove il Tau ritorna e dove non vince da gennaio, dovessero compiere l’ennesima impresa e battere il Poggibonsi, dopo il 5-0 rifilato domenica scorsa

alla capolista Arezzo già promossa in C e, contemporaneamente, non dovessero vincere sia il Ponsacco opposto al Flaminia Civita Castellana e il Grosseto con la Pianese, sarebbe salvezza diretta.

Mancini e compagni imponendosi con il team della Valdelsa salirebbero a 42, la squadra pisana e quella maremmana non vincendo sarebbero distanziate in maniera definitiva, visto che poi mancherà solo l’ultima giornata. Ricordiamo che le ultime due retrocedono direttamente, dal sedicesimo al tredicesimo posto, quattro compagini dovranno disputare gli spareggi salvezza dei play-out, sempre un terno al lotto che è meglio evitare. Fondamentale sarebbe però superare

il Poggibonsi e poi andare a conoscere il risultato delle avversarie.

La formazione giallorossa non regalerà nulla. Terza in classifica, già qualificata per

i play-off, potrebbe ancora arrivare seconda. Un match difficilissimo per il club del presidente Semplicioni. Basti pensare

ad un rilievo statistico: i senesi arrivano nella cittadina del Tau con il miglior attacco del campionato. Ben 63 le reti realizzate, molto più dell’Arezzo promosso e ciò grazie al fattore R: Riccobono e Regoli hanno realizzato 16 reti a testa. Solo decima miglior difesa: 40 gol incassati, 41 il Tau. All’andata finì 3-0 per il Poggibonsi che è reduce da sei risultati utili, 4 vittorie e due pareggi e in trasferta ha vinto 8 volte e in totale ha perso nove volte, le stesse degli amaranto lucchesi. Società che ha cominciato la stagione come possibile outsider, dietro Arezzo e Livorno, con i labronici che poi hanno profondamente deluso le aspettative.

Vanta anche diversi campionati professionistici in serie C2 negli anni passati, quando ha incontrato sia la Lucchese sia

il Castelnuovo calcio. Il Poggibonsi punta ancora al secondo posto. I play-off sono sicuri, ma in serie D, come noto, servono soltanto per stabilire la graduatoria degli eventuali ripescaggi estivi in caso di società di C che non riescano ad iscriversi.

Massimo Stefanini