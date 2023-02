Fulmine a ciel sereno a Porcari Il Bieffe ha esonerato Corda

Quello che un tempo avremmo definito un fulmine a ciel sereno. Esonerato l’allenatore del Bieffe Porcari, Stefano Corda. Il motivo? Non è dato saperlo. Il tecnico, da anni ormai nel club gialloblu, ha guidato alla grande le ragazze del campionato di serie "C" che si sono distinte per aver vinto quasi tutte le partite. Quindi non è sicuramente un problema di natura tecnica o di risultati. Con uno scarno comunicato la società ha scritto: "Il Basket femminile Porcari ASD comunica di aver sollevato dall´incarico di allenatore della prima squadra Stefano Corda. La squadra sarà affidata fino al termine della stagione a coach Francesca Salvioni, già sua assistente. A Corda vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e le migliori fortune per il suo futuro sportivo e professionale". Fin qui il club. Corda era stato squalificato dopo la partita con San Giovanni Valdarno, ma non è stato questo il motivo del suo allontanamento.

Certo è che questa decisione da parte della società è abbastanza sorprendente, ma, evidentemente ci saranno dei motivi concreti non rivelati al momento. Francesca Salvioni, ex giocatrice, ma anche da tanti anni nella società, saprà senza dubbio condurre in porto una stagione finora esemplare. Anzi, da qualche parte si cominciava a indicare Bartoli e compagne come possibili outsider per la conquista della "B". Traguardo ancora raggiungibile, anche se difficile. Salvioni debutterà da sola oggi, alle 18, contro Firenze.

M. S.