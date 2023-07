Da Barga al Nizza: Farioli, l’allenatore filosofo è un allievo di De Zerbi

Barga (Lucca) 4 luglio 2023 – La sua esperienza più importante è stata sicuramente quella al Sassuolo nello staff di Roberto De Zerbi, tecnico rivelazione della Premier League. Ma Francesco Farioli, 34 anni da Barga, adesso cammina con le sue gambe.

E dopo varie panchine da capo allenatore, tra cui quella in Turchia, approda adesso nel massimo campionato francese al Nizza. Squadra che vuole tornare al vertice dopo un anno non esaltante. E’ una bella storia di calcio quella che parla dell’allenatore nato a Barga, in provincia di Lucca.

Un tecnico filosofo potremmo dire perché proprio in filosofia si laurea a Firenze nel 2008 con una tesi che dice già molto: “L’estetica del calcio e il ruolo del portiere”. Lui, che al Sassuolo con De Zerbi è stato proprio allenatore dei portieri, ha lasciato presto casa per girare il mondo.

Prima del Sassuolo ci sono state le esperienze alla Fortis Juventus di Borgo San Lorenzo e alla Lucchese nello staff tecnico. Poi va in Qatar per due anni ed è nello staff dell’Aspire. Quindi il ritorno in Italia e l’approdo alla corte di De Zerbi. Poi ancora all’estero, in Turchia. Con il Karamguruk arriva quinto in campionato. Al Nizza per lui ci sarà adesso un biennale. L’ambizioso club francese crede in lui e nel suo calcio votato all’attacco. Un calcio che vuole divertire i tifosi.

A 34 anni già una carriera non male. Ora il grande salto per confrontarsi con gli altri grandi club di Francia come il Paris Saint Germain. Con l’ambizione magari di conquistare un posto in Europa. Un nome, quello di Farioli, che circola molto tra gli addetti ai lavori. La scuola toscana degli allenatori vede uno stuolo di grandi tecnici e Francesco, l’allenatore filosofo, vuole continuare questa tradizione.