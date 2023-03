Foto ricordo in mezzo al campo prima del match

Bella iniziativa domenica allo stadio Porta Elisa. La Lucchese 1905 infatti ha invitato due associazioni l’Allegra Brigata e la squadra di calcio El Nino col Sorriso, per assistere alla gara casalinga contro la Fermana. Entusiasti di questa splendida sorpresa i ragazzi e le ragazze visibilmente emozionati, prima dell’inizio del match, hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco del Porta Elisa, per arrivare al centro del campo, dove assieme ai loro accompagnatori e alla società rossonera, rappresentata dal presidente Vichi e da Santoro e Russo hanno posato per una foto ricordo. L’Allegra Brigata e la squadra di calcio El Nino col Sorriso sono due associazioni del territorio lucchese che aderiscono allo Special Olympics Italia, un programma internazionale di allenamento e competizioni sportive per varie discipline a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. I ragazzi hanno poi lasciato il campo, dopo una breve sfilata tra gli applausi ed hanno seguito la gara dalla Curva Ovest.