Si sono disputate le gare dei quarti di finale di Coppa Provinciale di Terza categoria. La sfida tra Morianese e Diavoli Neri Gorfigliano è stata ricca di gol. Il match infatti è terminato 3 a 3, per i lucchesi hanno segnato Gianneschi e Magaddino con una doppietta, per i garfagnini hanno risposto Trombi, Pellegrinotti e Sartini. Tanti gol anche tra Folgore Segromigno Piano e Ghivizzano, 5 a 2. Per i giallorossi, tripletta di Obbligato e doppietta di Chelini, per gli ospiti Remaschi e Vitali.

Successo esterno per il Vorno per 2 a 0 sul campo del Massarosa, che è passato grazie alle reti di Biagi e Lavorgna. Il derby tra Montagna Seravezzina e Sporting Camiore è terminato 0-2 (Luisotti e Mariani). Le gare di ritorno si giocheranno mercoledì 22 febbraio. Alle 15 ci saranno Vorno-Massarosa, Ghivizzano-Folgore Segromigno Piano e Diavoli Neri Gorfigliano-Morianese. Da capire se qualche squadra chiederà di anticipare o posticipare la gara.

Alessia Lombardi