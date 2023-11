Fine settimana ricco. Gare da non perdere

Campionati di Prima e Seconda categoria giunti ad un terzo del loro cammino. Si gioca infatti la decima giornata ed il calendario, come di consueto, è ricco di gare molto interessanti. In Prima girone A, tre sono le formazioni lucchesi che giocano in casa, altrettante in trasferta: il Marginone, che punta a rimanere in alto, riceve i pistoiesi dell’Unione Tempio Chiazzano, l’Atletico Lucca il quotato Forte dei Marmi, mentre in Capannori è favorito dal pronostico nel match interno con il Serricciolo. Fra chi gioca in campo avverso, l’impegno più difficile è per l’Academy Porcari, a Massa contro il Romagnano, al contrario di Folgor Marlia (a Pescia) e Corsagna (a Mulazzo), che hanno tutte le carte in regola per puntare al blitz. In Seconda girone B, occhi puntati sulla capolista Montecarlo, attesa in Garfagnana dal Pontecosi Lagosì, e sul Gorfigliano Diavoli Neri, che scende a Fornaci per provare a tenere il passo. Fra le altre, da segnalare un accattivante Borgo a Mozzano- Gallicano, ed un sfida tecnicamente molto valida fra Molazzana e San Macario Oltreserchio. Completano il quadro: Academy Tau - Atletico Cascina, Migliarino-Barga, Piazza 55 - Monteserra ed un’altra partita tutta da seguire, quella fra Sextum Bientina e Ghivizzano. Su tutti i campi, fischio d’inizio alle ore 14,30.