Finali dei Tornei Giovanili di Valdottavo, Stasera si Parte!

Iniziano questa sera le finali dei quattro tornei giovanili di Valdottavo, da sempre molto seguiti da appassionati e addetti ai lavori. Basta infatti dare un’occhiata all’accogliente campo sportivo “Parisotto“ per capire l’importanza di queste competizioni, organizzate in maniera ottimale dalla locale Associazione Sportiva, che ogni anno mettono in luce ragazzi di buon valore, alcuni di loro destinati poi a fare molta strada.

Dopo oltre un mese di gare, nei giorni scorsi si sono giocate le semifinali, con questi risultati: 51° Torneo “Silvio Parisotto“ (Giovanissimi A - 2008): Academy Porcari-Capezzano 1-0, Aquila S.Anna-Via Nova 1-0. 42° Torneo “Giovanni Paolinelli“ (Giovanissimi B - 2009): Luccasette-Tobbiana 3-0, Montecatini-Academy Livorno 5-4 dopo i calci di rigore (1-1). 27° Torneo “Mauro Balbo“ (Esordienti A - 2010): Aquila S.Anna-Academy Porcari 1-10, GhiviBorgo-Valle di Ottavo 5-3 dopo i calci di rigore (1-1). 30° Torneo “Massimo Nannizzi“ (Esordienti B - 2011): Coreglia-Ponte 2000 2-4, San Donato-Pietrasanta 3-5 dopo i calci di rigore (1-1). Di conseguenza, questo il programma completo delle finali, otto partite spalmate in tre serate, da questa sera a sabato.

Oggi Torneo “Paolinelli“: ore 19.15 Tobbiana-Academy Livorno (finale 3° posto), ore 20.30 Luccasette-Montecatini (finale 1° posto). Domani Torneo “Parisotto“: ore 19.15 Capezzano-Via Nova (finale 3° posto), ore 20.30 Academy Porcari-Aquila S.Anna (finale 1° posto).

Sabato 24 giugno Torneo “Nannizzi“: ore 17 Ponte 2000-Pietrasanta (finale 1° posto), e alle 18.30 Coreglia-San Donato (finale 3° posto). Torneo “Balbo“: ore 19.45 Aquila S.Anna-Valle di Ottavo (finale 3° posto), ore 20.45 Academy Porcari-GhiviBorgo (finale 1° posto).

Al termine delle rispettive competizioni, premiazioni sul campo, come nelle migliori tradizioni della società bianconera, con trofei e coppe ai calciatori che si sono maggiormente distinti, oltre naturalmente alle prime quattro classificate di ogni torneo, che entreranno nel glorioso albo d’oro della manifestazione.

Flavio Berlingacci