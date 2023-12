Fedato, intervento di artroscopia

Si sta dimostrando molto sfortunato il terzo ritorno in maglia rossonera di Francesco Fedato (in foto Alcide), giocatore sul quale la Lucchese aveva fatto grande affidamento anche in zona gol (otto le reti messe a segno lo scorso anno nella Vis Pesaro). Il trentunenne attaccante veneziano è stato sottoposto ieri ad un intervento in artroscopia alla caviglia destra presso lo studio del dottor Mosca a Bologna. L’intervento, che è stato finalizzato alla rimozione di osteofiti e alla pulizia della zona, è stato eseguito con successo ed il giocatore inizierà nei prossimi giorni la fase di riabilitazione. Nel “bollettino“ non si parla dei tempi di recupero, che generalmente sono di circa un mese e mezzo. Fedato, quindi, dovrebbe tornare in campo a febbraio.

e.p.