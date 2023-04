Favarin: "Tau,riparti"

Per la terza volta nelle ultime quattro gare il Tau non riesce a conservare il vantaggio e, con Ostia Mare e Livorno, sono arrivati due pareggi; addirittura, a Montespaccato, sul campo dell’ultima in classifica, ci fu un ribaltamento dei romani che si imposero 2-1. In rimonta da 0-2 a 2-2, invece, per gli amaranto con il Ponsacco.

Adesso il Tau è di nuovo al sest’ultimo posto, dentro la griglia infernale dei play-out e diventerà decisiva la partita contro il Grosseto che ha vinto nell’ultimo turno. Con i maremmani si giocherà in campo neutro, a Poggibonsi. E’ uno scontro diretto, con i torelli a quota 34 e il Tau a 33, con 15 pareggi, record come il Ghiviborgo nel girone e come Casarano e Calepina a livello nazionale.

E, proprio sulle troppe "X", si sofferma, nel post gara, contro il Livorno, Giancarlo Favarin. "Troppi pareggi – esordisce il trainer – ; purtroppo con questi piccoli passi non risolviamo; serviva la vittoria contro un Livorno che non vince in trasferta da mesi e proiettato alle vicende societarie".

"Dopo il vantaggio – prosegue il trainer – dovevamo essere più cinici. Abbiamo preso il solito gol evitabile; poi la gara si è bloccata: sarebbe servito l’episodio. Gli infortuni? Non voglio trovare alibi o giustificazioni, però incidono molto. Gurini aveva giocato a Ostia in condizioni precarie e si è rifatto male. Si pensava che la sosta potesse avere benefici effetti, qualche giocatore ce l’ha fatta, ma, poi, si paga dazio sulle ricadute, sulle riprese affrettate. La situazione è difficile, dobbiamo migliorare".

Dopo lo spareggio con il Grosseto (partita in cui dovrebbe rientrare Diop), Mancini e compagni avranno due sfide casalinghe, con Poggibonsi ed Arezzo che, in quel momento, avrà già vinto il campionato. Conclusione il 6 maggio, a Piancastagnaio contro la Pianese. Forse non basteranno otto punti per evitare i play-out. Tau quarta peggior difesa del girone.

Massimo Stefanini