Favarin: "Ci abbiamo provato Gara equilibrata, mancato l’acuto"

Debutta con un pareggio alla guida tecnica del Tau Giancarlo Favarin. Un lavoro appena cominciato e che nel clan amaranto si spera cominci a produrre dividendi prima possibile. Sì, perché se è vero che la salvezza diretta è solo ad una lunghezza in classifica, è anche vero che il Tau è quint’ultimo, adesso in piena fascia play-out e che in fondo alla graduatoria tutte si stanno muovendo con passi da gigante.

Il Tau invece prosegue con i pareggi, il 12° stagionale quello con il Terranuova Traiana che ha sprecato un rigore, con strepitosa parata di Filippis. Con la superiorità numerica, però, gli amaranto, dovevano fare di più. E’ deluso a fine partita Favarin che però accetta il punticino: "Ci abbiamo provato, gara equilibrata, qualche occasione l’abbiamo costruita, è mancato l’acuto - spiega il tecnico - , ma non era facile visto che loro erano reduci da tre vittorie in fila, con Arezzo, Ostia Mare e Pianese".

In superiorità numerica ci si attendeva il guizzo decisivo, cosa è mancato?

"Il gol, solo quello, i valdarnesi si sono difesi con ordine, compatti, solidi. Difficile passare. Serviva l’episodio come scintilla, non è arrivato. Però dobbiamo anche considerare che se Filippis non avesse fatto un grande intervento sul rigore sarebbe finita anche peggio. Serve calma, un passettino alla volta, ci sono giocatori da recuperare in pieno, non lasceremo niente di intentato per raggiungere l’obiettivo".

Su quale tasto ha insistito di più in questi primi pochi giorni di lavoro ad Altopascio, tecnico, tattico o motivazionale?

"Ho cercato di mettere a posto alcuni aspetti in campo, come la circolazione della palla, alcune situazioni sono riuscite, altre no, dobbiamo lavorare".

Domenica prossima difficile trasferta in Umbria, a Città di Castello, ma forse è un bene visto che in casa, prima a Ghivizzano, poi ad Altopascio, sono arrivate in totale solo due vittorie.

Massimo Stefanini