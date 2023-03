Fantile, buona prestazione e sconfitta di misura Gatti si conferma uomo da battere in Toscana

Gatti numero uno in Toscana ormai per la categoria Elite 60 chilogrammi, Fantile ok e tanti giovani che stanno crescendo. E’ la sintesi degli ultimi impegni agonistici della Pugilistica. Gatti e Fantile a Firenze, per il secondo turno del Torneo Nepi, che da quest’anno ha assunto la forma di un girone all’italiana, si sono messi in evidenza. Buona prestazione per lo Junior 60 chilogrammi Leonardo Fantile, che ha dimostrato importanti miglioramenti sul piano tecnico, tattico e soprattutto mentale nell’incontro che lo ha visto opposto a Diego Calvani (Boxe Mugello).

Un match equilibrato, in cui il lucchese ha saputo dimostrare maggiore freddezza, rispetto alla straripante, ma confusionaria foga degli incontri precedenti. Al termine del match, il verdetto vede però vincere di stretta misura Calvani. Gatti si conferma invece nuovamente uomo da battere in Toscana nella categoria élite 60 chilogrammi. In precedenza la nuova sede della società all’ex ospedale Campo di Marte è stata infatti il palcoscenico di una emozionante riunione di Sparring Io, la disciplina a contatto controllato che accompagna la transizione dei giovani atleti dal settore giovanile a quello agonistico.

Fin dalla mattina sono infatti accorse per l’evento società da tutta la Toscana, i cui atleti hanno affollato la palestra per dar vita ad una lunga serie di incontri. Tra i partecipanti, appartenenti alle categorie Canguri (1011 anni) e Allievi (1213 anni), erano ovviamente presenti anche numerosi atleti di casa: Daisy Kuci, Cristina Casciaro, Fabio Cerri, Cristina Bigongiari, Francesco Caserta, Raul Fortunato, Matteo Porcu, Francesco Catalano, Giulio Nelli e Noemi Sargentini. Nei prossimi giorni vi saranno altre manifestazioni di sicuro interesse.

Ma. Ste.