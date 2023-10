Fanani: "Serve più precisione in Eccellenza. Ma su Bosi c'era rigore"

Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca. Il River Pieve, dopo la bella prestazione contro il Fratres Perignano, non è riuscito ad avere la meglio sulla Geotermica anche se i biancorossi avrebbero meritato di più. "Non posso rimproverare i miei giocatori - afferma l’allenatore Pacifico Fanani - . La Geotermica ha difeso bene e noi non siamo riusciti a segnare. Devo ammettere che occorrerebbe avere più precisione in fase realizzativa; tuttavia devo anche constatare che nelle ultime due partite non sono stati concessi, a nostro favore, due rigori che avrebbero potuto essere decisivi. Contro la Geotermica reclamiamo infatti un rigore su Bosi, nel secondo tempo". Circa la partita nel suo complesso, Fanani commenta così: "A parte un bel tiro di Cecchini, il primo tempo non è stato granché emozionante. Nella ripresa, grande occasione con Fruzzetti non andata a buon fine. Ripeto, la squadra sta lavorando bene".

Federico Santarini