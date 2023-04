Fanani: "Per il River annata straordinaria Ora ci crediamo"

Campionato chiuso al quarto posto con 48 punti, davanti al Castelfiorentino (47) e dietro a Cuoiopelli (54), Perignano (57) e Cenaia (60). Obiettivo play-off raggiunto. Il River Pieve non poteva chiedere di meglio. Sono 12 le partite vinte, 12 quelle pareggiate e solo 6 quelle perse. 36 gol fatti, 31 subìti.

"Annata davvero straordinaria – afferma l’allenatore Pacifico Fanani – e, per questo, un grande ringraziamento va, oltreché alla squadra, al mio staff e alla società". "A Perignano – continua Fanani – ho fatto giocare chi, durante l’anno, ha giocato meno. Anche se avevamo già in mano i play-off, non volevamo di certo perdere la partita. Il Fratres Perignano è partito forte, ma noi abbiamo reagito". E’ finita 5 a 5.

Adesso la concentrazione sarà tutta rivolta alla semifinale play-off. "Giocheremo – conclude Fanani – con la convinzione di fare bene e di mettere in difficoltà la Cuoiopelli, squadra che, a inizio campionato, era una delle favorite per la vittoria finale".

Federico Santarini