Emozioni a non finire per il secondo Memorial Natali

Nessuno è voluto mancare al secondo memorial Alessandro Natali che quest’anno, domenica scorsa, ha richiamato alla piscina dell’Iti di San Filippo la bellezza di 54 società e oltre 430 atleti provenienti da 12 regioni d’Italia. Un evento sportivo inserito nel circuito Fin master, ma un giorno denso di emozioni che hanno toccato il cuore, con il ricordo di Alessandro e i fiori deposti dai figli Greta e Giacomo nella corsia dove gareggiò quell’ultima volta.

Alessandro era uno dei pilastri della squadra del Circolo Nuoto Lucca, persona che viveva il mondo master nel pieno del suo spirito. Trascinatore per le nuove reclute e una certezza anche per i veterani. Aveva 59 anni, quando ci lasciò, era il 3 febbraio 2019, durante una gara dei 1.500 metri Uisp a Siena per arresto cardiaco. Un memorial contrassegnato oltre che da una straordinaria partecipazione anche da un’organizzazione perfetta. Quest’anno la squadra master del Circolo Nuoto Lucca è una delle più numerose e competitive della Toscana: “Alessandro sarebbe orgoglioso di vedere oggi cosa è diventata la squadra che ha visto nascere e che lui stesso ha stimolato a crescere - così i vertici - . È un gruppo fantastico e molto unito, dove prima di tutto ci si diverte poi ci si allena anche intensamente“. Tutta la manifestazione è stata coordinata da Alessandro Meregalli, allenatore e atleta del Circolo Nuoto Lucca, e dagli atleti.

Due le premiazioni speciali: migliore prestazione maschile e femminile dei 200 rana vinte da Giulia Ventisette della Firenze Nuota Master e Marco Capellini della nuoto master Brescia. L’evento ha messo in cassaforte anche un record italiano, quello dell’atleta del Dlf Livorno Veronica Neri, con il tempo di 1.03.15 nei 100 dorso categoria M30. La vittoria è stata della DLF Livorno, che ha preceduto in classifica i padroni di casa del Circolo nuoto Lucca, ottimo argento, mentre il terzo posto è andato al Nuoto club Firenze.

Presente anche l’assessore allo sport Fabio Barsanti che ha ringraziato il Circolo Nuoto Lucca. Non è mancata una batteria commemorativa con un 50 rana, lo stile preferito di Alessandro di cui ha fatto parte la figlia Greta che non rientrava in acqua dalla perdita del papà.

Laura Sartini