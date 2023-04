Ecco il calendario completo dei play-off Il primo turno sarà tutto in gara secca

Dopo il deferimento del Siena, con la ormai certa esclusione dai play-off per il club bianconero – a vantaggio della Recanatese, che entrerà come decima, in quanto in svantaggio per differenza reti nei confronti del Rimini – la Lega Pro ha reso noto le date aggiornate della "post season" che inizierà giovedì 11 maggio, con la Lucchese che sarà di scena al "Conero" di Ancona, allenata da due settimane del nuovo tecnico Donadel.

Primo turno play-off in gara unica: giovedì 11 maggio; secondo turnoin gara unica domenica 14 maggio.

Fase nazionale – Primo turno: gara di andata giovedì 18 maggio; ritorno lunedì 22 maggio; secondo turno: andata sabato 27 maggio, ritorno: mercoledì 31 maggio.

Final four – Semifinali: gara di andata domenica 4 giugno; ritorno: giovedì 8 giugno; finale di andata: martedì 13 giugno; finale gara di ritorno domenica 18 giugno.

E. P.