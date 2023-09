Ecco i calendari della Serie D Tau e Ghiviborgo, partenza tosta

Inizio terribile per il Tau, medio alto per il Ghiviborgo come coefficiente di difficoltà. Diramati finalmente (domenica prossima comincia il campionato) i calendari della serie D dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le due lucchesi nel girone E, con il Tau di mister Venturi che dovrà partire forte se vorrà racimolare punti. Gli amaranto, infatti, debutteranno in Umbria, nell’ostica trasferta di Orvieto e nelle prime sei giornate avranno ben tre squadre che lotteranno per vincere il campionato, compreso il Grosseto (quarta giornata ad Altopascio), il Livorno (all’Ardenza alla sesta) e il Montevarchi (con l’Aquila di scena al Comunale di via Rosselli alla seconda di andata), oltre al derby, sempre un terno al lotto, contro il Seravezza alla quinta e la trasferta di Sansepolcro alla terza.

I colchoneros della Media Valle del Serchio, invece, esordiranno in casa contro la Sangiovannese, poi trasferta a Figline, successivamente l’ostico Poggibonsi al Carraia, le trasferte con Trestina e Ponsacco e, alla quinta di andata, il Livorno di Favarin in casa. Tre i turni infrasettimanali previsti: il primo novembre, il 20 dicembre e il 28 marzo. Sosta per Natale e a metà marzo per il Torneo di Viareggio, avendo il campionato Interregionale una rappresentativa che parteciperà al cosiddetto Mondiale a livello giovanile, nella città versiliese. E il derby tra Tau e Ghiviborgo? Quello di andata il 26 novembre, 13^ giornata, quello di ritorno il 7 aprile. Mister Venturi ritroverà la sua ex squadra, il Real Forte Querceta, il 10 dicembre e il 21 aprile.

Una curiosità: anche in questa stagione, come nel 2022-2023, il Tau chiuderà il campionato a Piancastagnaio contro la Pianese, mentre il Ghiviborgo lo farà ospitando il Follonica Gavorrano. Entrambe le lucchesi nel recente passato hanno dovuto emigrare spesso per il proprio stadio indisponibile: il team della Media Valle del Serchio è passato da San Giuliano Terme (Pisa) e Bagni di Lucca; il Tau proprio a Ghivizzano. Adesso invece potranno davvero sfruttare il fattore campo.

Massimo Stefanini