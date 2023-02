E’ una partita che vale doppio Debutta la squadra targata Favarin

Terzo peggior attacco, quello valdarnese, contro seconda peggior difesa, quella del team altopascese. Sarebbe troppo facile inquadrare in questo modo la sfida salvezza in onda oggi alle 14.30 al Comunale di via Rosselli ad Altopascio tra il Tau e il Terranuova Traiana. Gli amaranto, dopo il ko nel derby con il Ghiviborgo (un punto nelle ultime tre partite per Mancini e compagni, considerando lo 0-0 con la Sangiovannese e il 3-4 con l’Orvietana), sono ai margini della zona play-out, sest’ultimi a quota 26, mentre gli aretini sono terz’ultimi a 23.

Una partita che vale semplicemente doppio. Dopo l’esonero di mister Cristiani e l’arrivo di Giancarlo Favarin in panchina si punta al successo casalingo, che manca dalla prima di ritorno con il Follonica Gavorrano. Ma ci sono problemi di formazione. Intanto il difensore Zini, problema alla caviglia, potrebbe star fuori per diverso tempo. Anche Meucci è out, ma probabilmente rientrerà nel turno successivo. A ciò bisogna aggiungere che sono ormai lungodegenti i due portieri, Di Biagio e Carcani, ma qui c’è la sicurezza del neo arrivato Filippis, ex portiere della Primavera dell’Empoli. Lo staff medico spera di poter mettere a disposizione di Favarin bomber Diop, uscito anzitempo contro la Sangiovannese per un affaticamento muscolare.

Aggiungiamo a questo quadro, già difficile di suo, che l’avversario odierno, il Terranuova, è in grande forma e lo ha dimostrato battendo prima il Livorno, poi l’Ostia Mare in trasferta e domenica scorsa l’ex capolista Pianese. Gli amaranto hanno piuttosto chiare le difficoltà da affrontare. C’è da aggiungere, però, che la compagine di Terranuova Bracciolini (in onore del celebre urbanista ed enciclopedico) in trasferta ha vinto solo una volta, a Ostia due settimane fa e ha segnato soltanto cinque reti in tutta la stagione sinora in viaggio, lontano dal "Matteini", il suo stadio.

Questa anemia offensiva fuori casa rappresenta il record negativo dell’intero girone. All’andata finì 3-1 per il team aretino. Ciò fa capire che per il Tau vi siano davvero poche alternative alla vittoria, che consentirebbe di giungere a quota 29 e, calendario alla mano, di superare diverse formazioni in classifica.

Massimo Stefanini