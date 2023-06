E’ iniziato l’assalto ai gioielli della Lucchese Tiritiello e Tumbarello nel mirino delle big

E’ iniziato l’assalto ai "gioielli di famiglia" rossoneri Tiritiello e Tumbarello.

Il difensore centrale di Porto Ferraio, autore di un campionato di assoluto livello, ha molti estimatori, l’Entella ma soprattutto l’Ancona, che ultimamente ha sorpassato il club ligure.

Si dice che il presidente dell’Ancona sia pronto a raddoppiare l’ingaggio di Tiritiello e che abbia già avuto il benestare del difensore a trasferirsi nelle Marche. Ora dovrà essere trovato l’accordo con la Lucchese. Ed è ovvio che di fronte alla prospettiva di guadagnare molto di più e di andare a giocare in una squadra che punterà a vincere, il procuratore del difensore rossonero abbia bussato a cassa. Ora bisognerà vedere quale sarà la risposta del dg Mangiarano, che pur essendo consapevole della caratura tecnico-agonistica del difensore, uno dei pilastri della squadra dello scorso anno, giustamente deve tenere d’occhio anche il monte ingaggi.

Si prospetta, insomma, una situazione molto delicata per il dirigente della Lucchese che dovrà inoltre decidere se lasciare andare via anche Tumbarello, anche lui finito nel mirino dell’Ancona del riconfermato allenatore Donadel.

C’è, infine, da chiarire la posizione del mediano Franco, che aveva il contratto in scadenza e che secondo i soliti bene informati, gli era stato rinnovato e ritoccato. Sembra, invece, che siano sorte delle complicazioni. Staremo a vedere.

Intanto è attesa tra oggi e domani la convocazione di una conferenza stampa per la presentazione del nuovo staff tecnico rossonero: Giorgio Gorgone, 46 anni romano, allenatore, Alessandro Frara, 41 anni torinese, direttore sportivo, che ha conseguito il patentino nel 2018. Entrambi arrivano dalla Primavera del Frosinone.

Sarà quella l’occasione giusta per capire meglio le idee calcistiche del neo mister rossonero e la strategia che la società deciderà di adottare sul mercato, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo primo luglio. Dal momento che lo stesso Frara non ha una esperienza diretta in categoria, sarà sempre il dg Mangiarano a guidarne le mosse. E’ ovvio che in base all’esito delle richieste avanzate per Tiritiello e Tumbarello , oltre alla soluzione della vicenda-Franco, dipenderà il tipo di campionato che vorrà disputare la Lucchese.

Se i tre giocatori rimarranno, dopo essere stati soddisfatti nelle loro richieste economiche, il neo allenatore Gorgone potrà contare su tre "pedine" di assoluto valore. Diversamente, Mangiarano dovrà correre ai ripari.

Emiliano Pellegrini