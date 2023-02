E’ davvero un "Bama... cadabra": ai rosablu riesce la "magia" contro Agliana

Bama... cadabra. Magia del Nuovo Basket Altopascio, (NBA) proprio nella settimana in cui il main sponsor ha confermato l’abbinamento per il sedicesimo anno consecutivo. Dopo Prato, al PalaPertini di Ponte Buggianese cade un’altra corazzata, Agliana. Stavolta l’impresa è memorabile da parte dei rosablu, con giocatori che se ne sono andati (Arrabito), chi ha smesso per motivi di studio (Biondi) e con Filippo Creati out per un problema ad una caviglia, Ghiarè lungodegente, Salazar acciaccato che ha saputo stringere i denti.

Agliana ha una profondità di panchina e un budget da favorita. Stavolta però la truppa di coach Pistolesi ha sfoderato una difesa eccezionale, riuscendo a tenere botta con il totem Tuci, 206 centimetri e a non concedere tiri aperti, costringendo a forzature i neroverdi pistoiesi che concluderanno con un 423 da tre punti piuttosto eloquente. Bini e compagni sono partiti forte, poi si sono fatti raggiungere a fine primo tempo e sembrava che nella ripresa la maggiore classe di Agliana potesse avere la meglio.

Invece il Bama ha annichilito gli avversari, concedendo solo 26 punti nella seconda parte. Domenica prossima gara improponibile a Prato, contro la seconda in classifica, già castigata all’andata, ma intanto i rosablu sono decimi, in zona play-off. Entro il 28 febbraio arriverà qualcuno per rinforzare il roster. "Ringrazio tutto lo staff - commenta il presidente Sergio Guidi - , a cui rivolgo i miei complimenti per come ha gestito la situazione, un successo che va ben oltre i due punti in classifica".

Ma. Ste.