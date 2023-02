E chi le ferma queste ragazze? Ripreso subito il vizio della vittoria

Potremmo definirlo un ritorno al... passato. Basket femminile Porcari vince a Viareggio e riprende la marcia dopo lo stop di San Giovanni Valdarno che aveva interrotto una striscia lunghissima di successi consecutivi. Eppure la partenza è stata in salita, 10-1 per le versiliesi in avvio. Poi le ragazze allenate da Francesca Salvioni (coach Corda era squalificato) hanno reagito. Per le padrone di casa Foglia e Tamagnini scatenate, Porcari risponde con i canestri di Belfiori, Tessaro e Parlanti. È un canestro di Giovacchini a firmare subito il sorpasso delle ospiti all’8’ sul 10-12. Il primo quarto finisce con le squadre in perfetta parità nel punteggio (14-14).

Ad inizio secondo quarto l’inerzia sembra essere passata dalla parte delle porcaresi. Giusti segna dalla lunetta, Bartoli da dentro l’area e Parlanti colpisce con una tripla. Porcari va al massimo vantaggio sul +9 (18-27). Viareggio però ha una grande reazione ed è una tripla di Rugani nell’ultimo minuto di gioco del primo tempo a firmare il contro sorpasso delle ragazze di coach Giannelli e a chiudere un parziale di 10-0 in finale di tempo che vale il +1 (28-27) a metà gara per Viareggio. Il terzo quarto inizia con le padrone di casa che si portano subito avanti di 3 lunghezze (30-27). Il Bf Porcari però pare adesso trasformato rispetto alla prima parte di gara; reagisce prontamente e piazza un terrificante parziale di 19 a 4 guidato dai canestri di Parlanti, Bartoli e Tessaro.

È una tripla di una super Del Carlo (ottima la sua difesa su Tamagnini) sulla sirena di fine terzo periodo a portare le gialloblu al massimo vantaggio sul +12 (34-46). Poi è gestione del vantaggio.

"Le ragazze sono state brave ad alzare l’intensità difensiva, concendendo poco alle nostre avversarie, bisogna saper gestire i momenti di difficoltà". Prossimo impegno domenica prossima contro Firenze.

Ma. Ste.