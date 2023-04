Due titoli toscani per la Pugilistica Argento nella classifica per società

La Pugilistica Lucchese conquista il secondo posto nella classifica a punti delle società toscane alle fasi regionali dei campionati e partirà, quindi, per Roseto Degli Abruzzi, dove si terranno le fasi interregionali, il prossimo 23 aprile. Alla spedizione prenderanno parte Colombini e Lemmi che cercheranno di staccare un biglietto per le fasi nazionali del 18 maggio, dove potrebbero raggiungere il compagno di squadra Sasha Mencaroni, qualificatosi come testa di serie negli "Junior" 46 chilogrammi.

Una buona notizia, alla luce anche di quanto accaduto alla fase regionale dei campionati italiani "Schoolboy" e "Junior", valida per l’accesso alla fase interregionale che precede quella nazionale. La squadra lucchese si è presentata all’appuntamento con gli "Schoolboy" David Lorandi e Riccardo Colombini, e con gli "Junior" Abd Almottalib Loutfi, Giancarlo Lemmi e Luca Italo Del Tessandoro; mentre Leonardo Fantile aveva già perso ai quarti. David Lorandi, "Schoolboy" 46 chilogrammi, ha battuto ai punti Manuel Scorzafava (Boxe Calenzano), per poi perdere in finale contro Pietro Satriano (Livorno Boxe Salvemini).

Ha conquistato, invece, la vittoria e titolo di campione toscano, lo "Schoolboy" Riccardo Colombini, superando il pugile di casa Vittorio Prencipe (Carrarese) che pure si era aggiudicato la prima ripresa. Sconfitta in finale per lo "Junior" 46 chilogrammi Abd Almottalib Loutfi, superato dal più esperto Lala Elliot (Boxe Padariso Lastra a Signa), ostico avversario mancino che ha saputo respingere gli attacchi coraggiosi, ma discontinui, del lucchese.

Bella vittoria per lo "Junior" 50 chilogrammi Giancarlo Lemmi (che abita a Castelnuovo e si sobbarca tre volte alla settimana il viaggio in treno per allenarsi a Lucca) che si laurea, così, campione toscano.

